Malatya’nın Darende ilçesine bağlı Günpınar Mahallesi’nde doğal olarak yetişen sumağın hasat dönemi başladı. Dağlık alanlar ve yamaçlardan toplanan sumaklar, kurutulup işlendikten sonra dallı ve öğütülmüş şekilde satışa sunuluyor. Herhangi bir ekim, sulama ya da özel bakım gerektirmeden yetişen sumak, yörede özellikle sarma ve dolmalara ekşi bir tat vermek için kullanılıyor. Soslarda ve çeşitli yemeklerde de tercih edilen ürün, sonbahar aylarında bölge halkı tarafından dağlardan toplanıyor.

EKİLİP BİÇİLMİYOR, DOĞADAN TOPLANIYOR

Mahalle sakinlerinden Bekir Sözen, bölgede sumağın oldukça yaygın olduğunu belirterek ürünün üzüm salkımını andıran bir görünüme sahip olduğunu aktardı. Sözen, sumağın herhangi bir bahçede yetiştirilmediğini, mevsimi geldiğinde yamaçlardan toplandığını ve ardından kurutularak değirmenlerde öğütüldüğünü ifade etti.

Doğal yollarla yetişen sumağın özellikle sarma, dolma ve soslarda ekşi lezzet sağlamak amacıyla kullanıldığı belirtildi.

KİLOGRAM FİYATI BELLİ OLDU

Bu sezon işletmelerinde dallı sumağın kilogramının 250 liradan, öğütülmüş sumağın ise 500 liradan perakende olarak satışa sunulduğu bildirildi. Toptan alım yapmak isteyen müşterilere de satış gerçekleştirildiği belirtilirken, bu yılki fiyatların geçen sezona kıyasla normal seviyelerde olduğu ifade edildi.