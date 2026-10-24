Türkiye’nin önemli kestane üretim noktalarından Manisa’nın Demirci ilçesinde hasat dönemi başladı. Erkeklerin uzun sırıklarla ağaçlardaki kestaneleri yere düşürdüğü, kadınların ise dikenli kozalakları topladığı hasat mesaisi, zorlu çalışma koşullarıyla devam ediyor. Toplanan kestaneler, lezzetini ve rengini kazanması için özel kuyularda yaklaşık iki ay bekletiliyor.

4 BİN 300 DEKARLIK ALANDA ÜRETİM YAPILIYOR

Demirci’de her geçen yıl üretim alanı genişleyen kestane, ilçenin önemli tarımsal ürünleri arasında yer alıyor. Yaklaşık 4 bin 300 dekarlık alanda sürdürülen üretim, başta Çanakçı olmak üzere 20 kırsal mahallede gerçekleştiriliyor.

anakçı, Rahmanlar, Mahmutlar, Yarbasan, Söğütçük ve Kargınışıklar mahallelerindeki üreticiler, günün ilk ışıklarıyla birlikte bahçelerin yolunu tutuyor. Sezonun ilk hasadı da kestane üretiminin yoğun olduğu Çanakçı Mahallesi’nde yapıldı.

Hasat sırasında ağaçların yüksek dallarına çıkan ve "sırıkçı" olarak adlandırılan erkekler, uzun sırıklarla dallara vurarak kestaneleri yere düşürüyor. Ağaçların altında çalışan kadınlar ise koruyucu eldivenlerle topladıkları kestane kozalaklarını selelere dolduruyor.

Türkülerin eşlik ettiği mesainin ardından çuvallara yerleştirilen kestaneler, işlenmek üzere özel kuyulara taşınıyor.

KESTANELER LEZZETİNİ İKİ AYLIK BEKLEYİŞTE KAZANIYOR

Demirci’de hasadın ardından uygulanan geleneksel yöntem, kestanelerin olgunlaşma sürecinde önemli rol oynuyor. Dağlardan toplanan eğrelti otlarıyla hazırlanan kuyulara yerleştirilen kestanelerin üzeri yine aynı otlarla kapatılıyor.

Yaklaşık iki ay boyunca kuyularda bekletilen ürünler, bu süreçte renk ve lezzet kazanarak satışa hazır hale geliyor. Kuyularda bekletilmeyen kestaneler ise haşlanarak tüketiliyor.

"ZİRAİ İLAÇ KESİNLİKLE YOKTUR"

Çanakçı Mahalle Muhtarı Şerif Dönmez, kestane hasadının kasım ayının sonuna kadar devam ettiğini belirtti. Yoğun yağışların bu yıl verime olumlu yansıdığını ifade eden Dönmez, üretim sürecinde bahçelerin temizliğine dikkat ettiklerini söyledi.

Dönmez, kestane yetiştiriciliği ve kuyularda olgunlaştırma yöntemi hakkında şu bilgileri verdi: "Kestanenin bakımını traktörlerle süreriz, dibinde ot bulunmaz, temizliğini yaparız. Bunda zirai ilaç kesinlikle yoktur. Bunu sırıkla silkeriz, kadınlar bunları selelere toplarlar, kuyuya hazırlık yaparız. Bunun altı ve üstü eğrelti otuyla bastırılır. Bu eğreltiye girdikten sonra bu kestane renk alır. Kestanemiz eğreltinin içinde şişer, daha da olgunlaşır. Kestanemiz, özellikle Bursa şekerlemeye gider. İstanbul'dan, Balıkesir'den, Bursa'dan, İzmir'den alıcılarımız geliyor. Kestanenin bakımı iyi bir şekilde yapılırsa 2 veya 3 yıl içerisinde verime gelir."