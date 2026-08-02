Keskin eğimli dağlarda tarım yapabilmek için inşa edilen teraslar, modern makineler olmadan taş ve toprak kullanılarak oluşturuldu. Dağların doğal eğimine göre şekillendirilen alanlarda su, yukarıdaki ormanlardan gelen kaynaklarla kurulan eski sulama kanalları sayesinde tarlalara ulaştırılıyor.

DAĞLARI TARIM ALANINA DÖNÜŞTÜRDÜLER

Ifugao halkı tarafından oluşturulan bu sistem, yalnızca pirinç yetiştirmek için değil, bölgedeki yaşam biçiminin devamı için de önemli bir rol oynuyor. Çiftçiler, yüzyıllardır aynı yöntemlerle ekim, hasat ve bakım çalışmalarını sürdürüyor.

Dağların üzerine kurulan teraslar, uzaktan bakıldığında dev bir merdiveni andırıyor. Bazı bölgelerde binlerce küçük tarla, vadiler boyunca kilometrelerce uzanan yeşil bir manzara oluşturuyor.

GELENEKSEL SİSTEM ZORLUKLARLA KARŞI KARŞIYA

Ancak bu tarihi tarım alanları günümüzde çeşitli sorunlarla mücadele ediyor. Genç nüfusun şehirlerde çalışmayı tercih etmesi, bakım gerektiren terasların bazı bölümlerinin boş kalmasına neden oluyor. Ayrıca eski sulama sistemlerinin korunması da bölgenin geleceği açısından önem taşıyor.

Yüzyıllar boyunca dağları şekillendiren bu sistem, insan emeğiyle oluşturulan en dikkat çekici tarım örneklerinden biri olarak varlığını sürdürüyor.