Perulu mucit Eduardo Gold tarafından geliştirilen proje, güneş ışınlarının kayalıklar tarafından emilmesi yerine geri yansıtılmasını amaçladı. İlk uygulama 4.756 metre yükseklikteki Chalon Sombrero zirvesinde gerçekleştirildi.

DAĞLARI NEDEN BEYAZA BOYADILAR?

Projenin temelinde albedo etkisi yer aldı. Açık renkli yüzeyler güneş ışınlarının daha büyük bölümünü geri yansıtırken, koyu renkli kayalıklar daha fazla ısı emiyor. Gold, buzulların çevresindeki kayaları beyaza boyayarak güneş ışınlarının daha fazla yansıtılmasını ve bölgedeki sıcaklığın düşürülmesini hedefledi.

KİREÇ, YUMURTA AKI VE SU KULLANDILAR

Çalışmalarda geleneksel endüstriyel boya yerine kireç, endüstriyel yumurta akı ve sudan oluşan beyaz bir karışım kullanıldı. İşçiler yaklaşık 2 hektarlık kayalık yüzeyi 2 haftada beyaza boyadı. Projenin sonraki aşamasında boyanan alanın yaklaşık 70 hektara çıkarılması hedeflendi.

BUZULLARI YENİDEN OLUŞTURABİLİR Mİ?

Eduardo Gold, uygulamayla yalnızca mevcut buzulların erimesini yavaşlatmayı değil, uygun koşullar altında bölgede yeniden buz oluşmasına katkı sağlamayı da amaçladı. Kayaların daha az ısı emmesiyle çevredeki sıcaklığın düşmesi ve böylece kar ile buzun daha uzun süre korunması hedeflendi.

Buzul bilimci Thomas Condom, kayaların beyaza boyanmasının yerel ölçekte sıcaklığın düşürülmesine katkı sağlayabileceğini ancak etkinin sınırlı bir bölgede kalabileceğini belirtti. Aynı yöntemin And Dağları’nın tamamındaki buzulları koruyacak ölçekte uygulanmasının ise zor olacağı değerlendirildi.