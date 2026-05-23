CREG firması tarafından özel olarak üretilen "Kafkas" adlı tünel açma makinesi (TBM), Kvesheti-Kobi karayolu üzerindeki zorlu etabı bitirerek yüzeye çıktı. 15,08 metre çapında ve 182 metre uzunluğundaki devasa iş makinesi, maksimum 1121 metre örtü tabakası altında, 130 MPa basınca sahip tüf ve marnlardan oluşan sert kaya bloklarını kesintisiz olarak delmeyi başardı.

Asya Kalkınma Bankası (ADB) ve Avrupa Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası (EBRD) finansmanıyla yürütülen 400 milyon euroluk projede, bu kazının bitmesiyle birlikte elektrik, mühendislik ve asfaltlama çalışmalarından oluşan son aşamaya geçildi.

SAATTE 9 BİN 900 KİLOWATT GÜÇLE DAĞLARI DELDİ

Sert kaya jeolojisi için özel olarak yapılandırılan dev makine, kazı boyunca 22 bin 600 ton maksimum itme kuvveti ve 9 bin 900 kW toplam güç kapasitesiyle çalıştı. Günlük ilerleme hızı maksimum 20 metreye ulaşan delme mekanizması, en iyi performans gösterdiği ayda tek başına 426 metre yol katetti.

Makineye entegre edilen çift yönlü dönebilen kesme başlığı ve aktif mafsallama sistemi, yüksek dirençli kayalar arasında milimetrik eğim ayarı yapılmasını sağladı. Bu mühendislik altyapısı, tünel delme işlemi esnasında çevre kayaların yapısal bütünlüğünü koruyarak göçük risklerini tamamen sıfırladı.

KIŞ AYLARINDA ULUSLARARASI TİCARET KESİNTİSİZ SÜRECEK

Tamamlandığında Gürcistan’ın en uzun tüneli unvanını alacak olan 9 kilometrelik bu hat, Kafkasya bölgesindeki uluslararası lojistik koridorunu kalıcı olarak değiştirecek. Ağır kış şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle yılın büyük bölümünde kapanan mevcut dağ yolu, yerini tamamen korunaklı ve iki şeritli modern bir otoyol ağına bırakacak.

Yeni tünel ve bağlantı yolları; Rusya, Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki ticari taşımacılığın kış aylarında da kesintisiz sürmesini güvence altına alacak. Proje aynı zamanda bölgedeki turizm merkezlerine ulaşım süresini kısaltarak yerel ekonomik kalkınmayı destekleyecek.