Peru'da Pasifik Okyanusu kıyısındaki Callao limanından başlayarak 4 bin 800 metrenin üzerindeki rakımlara tırmanan Merkez Demiryolu hattı; 68 tünel, 55 köprü ve 9 zikzaklı virajla And Dağları'nı baştan başa aşıyor. 1870 yılında yapımına başlanan ve 38 yılda tamamlanan dev hat, başkent Lima ile maden zengini iç bölgeler arasında hayati bir lojistik koridoru oluşturuyor.

AND DAĞLARI NEDEN 68 TÜNEL VE 55 KÖPRÜYLE GEÇİLDİ?

Coğrafi engelleri aşmak amacıyla inşa edilen 68 tünel, trenin sarp kayalıkların içinden geçmesini sağlarken 55 köprü ise derin vadiler ve su yolları üzerinde güzergahın kesintisiz devam etmesine imkan tanıyor. Dik yamaçlarda trenin kaymasını önlemek ve kademeli tırmanış sağlamak adına hatta 9 özel zikzak bölümü entegre edildi. 19. yüzyıl teknolojisiyle yürütülen projede çelik, kömür, ahşap ve işleme makineleri İngiltere, Fransa ve ABD'den gemilerle bölgeye taşındı.

4 BİN 800 METRE YÜKSEKLİKTE NE TAŞINIYOR?

Güney Amerika'nın en yüksek demiryolu hatları arasında yer alan projenin Galera Tüneli 4 bin 782 metre, La Cima noktası ise 4 bin 835 metre yükseklikte bulunuyor. Hat, günümüzde iç kesimlerden çıkarılan maden, çimento ve yakıtların kıyı bölgelerine taşınmasında aktif olarak kullanılıyor. Sınırlı bir takvimle işletilen ve yaklaşık 14 saat süren seyahatlerde ise yolculara yüksek rakımdan kaynaklanan oksijen azlığı ve irtifa hastalığına karşı sağlık desteği sunuluyor.

38 YIL SÜREN İNŞAATIN ARKASINDA HANGİ ZORLUKLAR VARDI?

Polonyalı mühendis Ernest Malinowski tarafından planlanan dev projenin inşası savaşlar, idari aksaklıklar ve salgın hastalıklar nedeniyle sık sık durma noktasına geldi. 1878'de yaşanan idari krizler ve Pasifik Savaşı projenin tamamlanmasını onlarca yıl geciktirirken, şantiyelerde yayılan salgın hastalıklar yüzlerce işçinin hayatını kaybetmesine yol açtı. Bütün engellere rağmen hat 1893'te La Oroya'ya, 1908'de ise Huancayo'ya ulaştırılarak tamamlandı.