Orta Doğu'da yaşanan askeri gerilimler ve çatışmalar, Basra Körfezi ülkelerinin deniz ticareti, turizm ve iş dünyasında ciddi ekonomik kayıplar yaşamasına neden oluyor. Büyük bölümü İran'ın kontrolünde olan ve stratejik öneme sahip 40 kilometre genişliğindeki Hürmüz Boğazı'nın bloke edilmesi, bölgede yeni lojistik arayışlarını beraberinde getirdi. Bu doğrultuda Dubai merkezli Znera Space mimarlık ofisi, Hürmüz Boğazı'nı baypas edecek "Birlik Boğazı" adlı spekülatif bir kanal projesi ortaya koydu.

BİR DEVLET OMURGASI OLARAK TASARLANIYOR

Stratejik bir çerçeve planı olarak sunulan bu proje, Basra Körfezi ile Umman Körfezi arasında egemen bir iç deniz koridoru oluşturmayı hedefliyor. Yaklaşık 150 kilometre uzunluğunda olması planlanan su yolu, Dubai yakınlarından başlayarak El-Rubülhali Çölü'nü ve ardından Hacer Dağları'nı aşarak Umman Körfezi kıyısındaki Dibba Al-Fujairah şehri yakınlarına ulaşıyor. Mimarlar, bu kanal projesini sadece bir nakliye rotası olarak değil; ticaretin dayanıklılığını artıracak, yeni limanlar, köprüler ve su kenarında kurulacak modern kentsel sistemleri barındıran bir devlet omurgası olarak tasarlıyor.

YÜKSEK DAĞ ZİNCİRLERİNİ DELEREK GEÇMESİ GEREKİYOR

Bölgede Hürmüz Boğazı'nı devre dışı bırakmayı amaçlayan benzer bir alternatif rota fikri, geçmişte "Arap Kanalı" adıyla 2009 yılına kadar gündemde kalmış ancak daha sonra çalışmalar askıya alınmıştır. Birlik Boğazı projesi, uzunluk açısından 163 kilometrelik Süveyş Kanalı ile benzerlik taşıyor ancak Süveyş Kanalı, Akdeniz ile Kızıldeniz arasındaki seviye farkının az olması sayesinde havuzsuz bir şekilde inşa edilebilirken, Birlik Boğazı'nın çöl yapısının yanı sıra yüksek dağ zincirlerini delerek geçmek zorunda olması, projenin önündeki en büyük teknik ve mali zorlukları oluşturuyor.