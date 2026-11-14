Kolombiya'nın Antioquia eyaletinde yer alan ve Latin Amerika'nın en uzun kara yolu tüneli olma özelliğini taşıyan Toyo Tüneli'nin (resmi adıyla Guillermo Gaviria Echeverri Tüneli) Ekim 2027'de faaliyete geçmesi planlanıyor. And Dağları'nın Batı Sıradağları'nı aşan 9.730 metre (yaklaşık 9,7 kilometre) uzunluğundaki tünel, Medellín ile Karayip kıyısındaki Uraba bölgesini birbirine bağlayacak.

KAZI ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

2018 yılında inşasına başlanan projede, tünelin iki ucundan çalışan ekipler Ekim 2023'te dağın altında birleşerek kazı aşamasını tamamladı. Tünelin trafiğe açılabilmesi için mevcut aşamada güvenlik ve teknik donanım çalışmaları yürütülüyor.

SEYAHAT SÜRESİ 4 SAATE İNECEK

Gonzalo Mejia Trujillo Yeni Deniz Yolu koridorunun ana parçasını oluşturan proje; çok sayıda köprü, ikincil tünel ve yeni kara yolu kesimlerini de kapsıyor. Projenin tamamlanmasıyla Medellín ile Uraba arasında 7 saati aşan mevcut yolculuk süresinin yaklaşık 4 saate düşmesi öngörülüyor.

TİCARET VE TURİZME DOĞRUDAN ETKİSİ OLACAK

Karayip Denizi kıyısındaki stratejik konumu ve gelişen liman altyapısıyla öne çıkan Uraba bölgesine sağlanacak daha hızlı kara bağlantısı; tarım ve sanayi ürünlerinin taşınmasını kolaylaştıracak, Kolombiya'nın iç kesimlerindeki pazarları uluslararası ticaret yollarına yaklaştıracak ve bölgedeki turizm ile ekonomik faaliyetleri destekleyecek.