Çin, Tibet Özerk Bölgesi'nde yer alan Yarlung Tsangpo Nehri üzerinde dünyanın en büyük hidroelektrik üretim tesisi olması planlanan dev kompleksin inşasına başladı. Ülkenin güneybatısındaki Nyingchi bölgesinde yürütülen proje, nehir suyunun bir kısmının dağ içine açılacak tüneller vasıtasıyla yönlendirilerek zincirleme faaliyet gösterecek beş ayrı hidroelektrik santraline aktarılmasını hedefliyor.

TÜNEL SİSTEMİ KULLANILACAK

Tesisin konumu, bölgenin sunduğu coğrafi avantajlar doğrultusunda seçildi. Yarlung Tsangpo'nun Namcha Barwa Dağı çevresinde derin bir kanyon oluşturduğu "Büyük Kavis" kesiminde, yaklaşık 50 kilometrelik hat boyunca 2 bin metreye yakın bir irtifa farkı bulunuyor. Mühendislik planı kapsamında dağ kütlesini delecek yaklaşık 20 kilometre uzunluğunda dört tünel inşa edilecek; bu galerilerden geçirilen su, santrallerde kademeli olarak enerji üretiminde kullanıldıktan sonra daha düşük bir kottan yeniden ana nehir yatağına bırakılacak.

TÜM BÖLGELERE DAĞITILACAK

Tahmini maliyeti 1,2 trilyon yuan (yaklaşık 168 milyar dolar) olarak hesaplanan altyapı projesinin yıllık 300 milyar kilovatsaat elektrik üretmesi öngörülüyor. Bu rakam, halihazırda dünyanın faaliyetteki en büyük hidroelektrik tesisi olan Üç Boğaz Barajı'nın kapasitesinin yaklaşık üç katına denk geliyor. 2030'lu yıllarda faaliyete geçmesi planlanan santrallerden elde edilecek elektrik, Tibet'in yerel ihtiyacını karşılamanın yanı sıra ağırlıklı olarak Çin'in diğer bölgelerine iletilecek.

COĞRAFİ ZORLUKLAR VE SINIR AŞAN SU ENDİŞESİ

Öte yandan inşaat sahası, yüksek sismik hareketlilik, dik yamaçlar ve heyelan riski barındıran zorlu bir coğrafyada yer alıyor. Projenin yerel ekosistem ve biyoçeşitlilik üzerindeki etkilerine dair kaygıların yanı sıra uluslararası alanda da itirazlar yükseliyor. Tibet Platosu'ndan doğup Hindistan'da Brahmaputra adını alan ve Bangladeş üzerinden denize dökülen nehrin debisinde yaşanabilecek olası değişimler, su temini, tarım ve elektrik üretimi için bu hatta bağımlı olan Hindistan ve Bangladeş hükümetleri tarafından endişeyle takip ediliyor.