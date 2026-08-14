Çin, zorlu coğrafi koşulları dize getiren devasa altyapı projelerine bir yenisini daha ekledi. Ülkenin güneybatısındaki Guizhou eyaletinde inşa edilen yeni otoyol projelerinde, sarp dağ yamaçlarının adeta bir heykel gibi kesilerek yol koridorlarına dönüştürülmesi görenleri büyüledi.

Bölgenin geçit vermeyen yapısını aşmak isteyen mühendisler, dev kaya kütlelerini katman katman tıraşlayarak dik yamaçların arasından geniş otoyollar geçirdi. Tüneller ve gökyüzüne uzanan viyadüklerle desteklenen bu olağanüstü çalışmalar, bölgenin doğal haritasını adeta yeniden çizdi.

BİR YANDAN DAĞLARI TIRAŞLARKEN BİR YANDAN REKORTMEN KÖPRÜLER YAPIYORLAR

Guizhou’da yürütülen Luan Otoyolu projesi kapsamında, yol güzergâhını açabilmek adına dağlık kütlelerde devasa kaya kesim operasyonları gerçekleştiriliyor. Projenin en büyüleyici simgelerinden biri ise derin bir kanyonun iki yakasını birleştiren Huajiang Büyük Kanyon Köprüsü oldu.

Çinli mühendislerin gövde gösterisi bununla da sınırlı kalmıyor: Yu’an Otoyolu hattında dağlık araziyi ehlileştirmek için mühendislik sınırları zorlanıyor. Çok sayıda tünel, viyadük ve köprünün entegre edildiği güzergâhta, dağ yamaçları yarılarak devasa geçiş koridorları oluşturuluyor.

COĞRAFYAYI YENİDEN ŞEKİLLENDİRİYORLAR

Guizhou’nun sarp, dik ve kayalık yapısı geleneksel yol yapım yöntemlerini imkânsız kılıyor. Bu amansız doğa şartlarına karşı Çinli mühendisler; bazı noktalarda dağları kesip yararak, bazı noktalarda ise tüneller ve dev köprülerle vadileri aşarak ulaşımın geleceğini yeniden şekillendiriyor.