Brezilya demir cevheri sektörü, büyük madencilik şirketlerinin üretim artışı ve Çin'in güçlü ithalat talebi doğrultusunda 2025 yılında tarihi bir başarıya imza attı. Ülkenin demir cevheri ihracatı, yıllık bazda ilk kez 400 milyon ton eşiğini aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

28,9 MİLYAR DOLARLIK BİR SIŞ SATIŞ GELİRİ YARATTI

CNN Brezilya'nın paylaştığı verilere göre, Brezilya'nın demir cevheri ihracatı 2025 yılında %7,1 oranında büyüme kaydederek 416,4 milyon tona yükseldi. Bu hacim, değer bazında 28,9 milyar dolarlık bir dış satış geliri yarattı. Bu sonuçla birlikte demir cevheri, 2025 yılında değer bakımından Brezilya’nın en çok ihraç ettiği üçüncü ürün konumunu korudu ve ülke ekonomisinin en önemli döviz kaynaklarından biri oldu.

TEK BİR ÜRETİCİ TARAFINDAN KARŞILANIYOR

Terra tarafından yayınlanan verilere göre, ülkenin en büyük madencilik üreticisi konumundaki Vale şirketinin demir cevheri üretimi, 2025 yılında bir önceki yıla kıyasla yaklaşık 7 milyon ton artarak 335 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. Bu rakam, Brezilya'nın toplam ihracat hacminin çok büyük bir kısmının tek bir üretici tarafından karşılandığını ortaya koyuyor. Sektör analistleri; maden, demiryolu ve liman yatırımlarının milyarlarca dolarlık bütçeler gerektirmesi sebebiyle pazardaki bu yoğunlaşmanın küresel madencilik sektörünün doğal bir sonucu olduğunu belirtiyor.

İHRACATIN ÜÇTE İKİSİ ÇİN'E GİDİYOR

Brezilya demir cevherinin en büyük alıcısı, geçmiş yıllarda olduğu gibi yine Asya pazarı oldu. CNN Brezilya’nın verilerine göre, 2025 yılındaki toplam ihracat gelirinin %67’sine denk gelen yaklaşık 19,5 milyar dolarlık kısım tek başına Çin tarafından gerçekleştirildi. Çin'in inşaat ve ağır sanayi sektörlerindeki yüksek hammadde talebi ile Brezilya'daki üretim artışının eş zamanlı ilerlemesi, bu tarihi rekorun ana gerekçesi olarak gösteriliyor.

ULAŞIM AĞI ÖNEMLİ

Sektör yetkilileri, 416,4 milyon tonluk sevkiyat hacmine ulaşılmasında maden sahalarını doğrudan limanlara bağlayan özel demiryolu ağlarının ve yüksek kapasiteli liman terminallerinin önemini vurguladı. Demir madenciliğinin uzun vadeli yatırım döngülerine tabi olması nedeniyle, 2025 yılında elde edilen bu rekor sonucun, geçmiş yıllarda madencilik ve lojistik altyapısına yapılan milyarlarca dolarlık yatırımların bir yansıması olduğu ifade edildi.