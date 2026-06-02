Sichuan eyaletindeki Dadu Nehri üzerinde yükselen dev yapı, yalnızca boyutlarıyla değil, üretmesi planlanan enerji miktarıyla da dikkat çekiyor. Barajın tam kapasiteyle çalışmaya başlamasının ardından milyonlarca kişinin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde enerji üretmesi hedefleniyor.

DÜNYANIN EN YÜKSEK BARAJI OLMAYA HAZIRLANIYOR

Yaklaşık on yılı aşkın süredir inşa edilen projede son dönemde önemli bir eşik aşıldı. Yetkililer, rezervuarın su tutma sürecinin başladığını ve bunun tesisin işletmeye alınması öncesindeki en kritik aşamalardan biri olduğunu açıkladı. Bu gelişme, projenin tamamlanmasına bir adım daha yaklaşıldığı şeklinde değerlendiriliyor.

Barajın gövdesi kaya dolgu tekniğiyle inşa edildi. Mühendisler, bölgenin dağlık yapısı ve zorlu jeolojik koşulları nedeniyle projede gelişmiş mühendislik çözümleri kullanıldığını belirtiyor. Yapının tamamlanmasının ardından hem enerji üretimine hem de taşkın kontrolüne katkı sağlaması bekleniyor.

DEV ENERJİ PROJESİ

Shuangjiangkou Barajı'nın kurulu gücünün yaklaşık 2.000 megavat olması planlanıyor. Bu kapasite, büyük ölçekli hidroelektrik santraller arasında yer almasını sağlayacak.

Dünyanın en yüksek barajı olmaya hazırlanan projenin maliyetinin 35 milyar yuanı (yaklaşık 5 milyar dolar) aştığı belirtiliyor. Dev yatırımın, enerji üretiminin yanı sıra taşkın kontrolü ve bölgesel kalkınmaya da katkı sağlaması bekleniyor.

Yetkililer, barajda su tutma sürecinin başlamasının ardından ilk ünitelerin bu yıl içinde devreye alınmasının planlandığını açıkladı. Tesisin tüm sistemleriyle tam kapasite çalışmasının ise en geç 2027 yılında tamamlanması hedefleniyor.

Projenin aynı zamanda Çin'in karbon emisyonlarını azaltma ve yenilenebilir enerji kullanımını artırma hedeflerinin bir parçası olduğu belirtiliyor.

Bununla birlikte, dev baraj projeleri çevresel etkileri nedeniyle zaman zaman tartışmalara da yol açıyor. Uzmanlar, büyük hidroelektrik tesislerinin enerji üretiminde önemli rol oynadığını ancak nehir ekosistemleri üzerindeki etkilerinin de dikkatle izlenmesi gerektiğini vurguluyor.

Tamamlandığında Shuangjiangkou Barajı, yalnızca Çin'in değil dünyanın en dikkat çekici mühendislik projelerinden biri olarak anılacak. Yaklaşık 315 metrelik yüksekliğiyle yeni bir dünya rekoruna imza atması bekleniyor.