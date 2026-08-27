'Buzul kayaçları' olarak bilinen bu oluşumlar dışarıdan sıradan taş ve kaya yığınlarını andırıyor. Ancak kalın kaya tabakasının altında büyük miktarda donmuş su bulunabiliyor. Araştırmacılara göre bu gizli buzlar, kurak dönemlerde bölgedeki su kaynaklarının beslenmesine katkı sağlayabilir.

1 MİLYAR TON BUZ SAKLI OLABİLİR

Utah Üniversitesi araştırmacıları, eyaletteki dağlık alanlarda bulunan binlerce kaya buzulu ve benzeri oluşumu inceleyerek içlerinde ne kadar su bulunduğunu hesapladı. Elde edilen sonuçlar, toplam buz miktarının yaklaşık 1 milyar tona ulaşabileceğini gösterdi.

Kaya buzullarının en dikkat çekici özelliği, buzun doğrudan güneş ışığına maruz kalmaması. Üzerini kaplayan kalın taş ve kaya tabakası adeta bir yalıtım örtüsü görevi görüyor. Böylece buz, açıkta bulunan kar ve buzullara kıyasla sıcaklık değişimlerinden daha fazla korunabiliyor.

Bu nedenle bazı kaya buzullarındaki donmuş suyun yüzlerce hatta binlerce yıl boyunca varlığını sürdürebildiği belirtiliyor. Dışarıdan bakıldığında ise altında böylesine büyük bir buz kütlesi bulunduğunu anlamak oldukça zor.

KURAK DÖNEMLERDE SU KAYNAĞINA DÖNÜŞEBİLİR

Araştırmanın önemli noktalarından biri de bu buzların yalnızca jeolojik bir oluşum olmaması. Dağların altında saklanan buz zaman içerisinde yavaşça eriyerek çevredeki dere ve yeraltı suyu sistemlerine karışabiliyor.

Özellikle kar yağışının azaldığı ve yazların daha sıcak geçtiği dönemlerde bu kaynakların önemi artabilir. Araştırmacılar, kaya buzullarının gelecekte bölgedeki su kaynaklarının ne kadarını destekleyebileceğini anlayabilmek için daha ayrıntılı çalışmalar yapılması gerektiğini belirtiyor.

Utah gibi kuraklığın önemli bir sorun olduğu bölgelerde dağlarda depolanan su büyük önem taşıyor. Yeni çalışma ise şimdiye kadar su rezervi hesaplarında yeterince dikkate alınmayan kaya tabakalarının altındaki buzun da önemli miktarda su depoladığını ortaya koyuyor.