Araştırmacılar, Katalonya'daki Cerdanya Vadisi'nde yer alan Les Guilleteres d’All bölgesinde yürüttükleri incelemelerde, doğal oluşum sanılan geniş oyuklar, hendekler ve yapay su kanallarının aslında Roma dönemine ait bir altın çıkarma sisteminin parçası olduğunu belirledi. Yapılan tarihlendirme çalışmaları, bölgedeki faaliyetlerin Roma döneminde gerçekleştiğini ortaya koydu.

ROMALILAR SUYU KULLANARAK ALTIN ÇIKARDI

Uzmanlara göre Romalılar, altın içeren tortuları kazmak yerine gelişmiş su yönetim sistemleri kurdu. Dağlardan getirilen büyük miktardaki su, altın taşıyan toprak katmanlarını aşındırmak için kullanılıyor, ardından açığa çıkan altın parçacıkları ayrıştırılıyordu. Bölgede bulunan hendekler, yapay kanallar ve yaklaşık 300 metre çapındaki dev çukurun bu sistemin parçaları olduğu belirtiliyor.

Araştırmacılar, maden sahasının bir parçası olan eski bir su deposunda bulunan tortuları optik uyarımlı lüminesans (OSL) yöntemiyle tarihlendirdi. Sonuçlar, yapının MS 1. ila 4. yüzyıllar arasında kullanıldığını ve daha sonra terk edildiğini gösterdi. Bu bulgular, bölgede Roma döneminde altın madenciliği yapıldığına dair şimdiye kadarki en güçlü kanıt olarak değerlendiriliyor.

ALTIN MADENLERİ ROMA KENTİNE YAKIN ÇIKTI

Keşfedilen maden sahasının, Roma döneminde Pireneler'de bulunan tek önemli kent olan Iulia Libica'ya (günümüzde Llívia) yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta yer aldığı belirtildi. Uzmanlar, bu kentin altın üretiminin yönetildiği ve bölgedeki faaliyetlerin organize edildiği merkezlerden biri olabileceğini düşünüyor.

Araştırmacılar, keşfin yalnızca antik madencilik tekniklerini anlamak açısından değil, Roma İmparatorluğu'nun Pireneler'deki ekonomik faaliyetlerini ortaya koyması bakımından da büyük önem taşıdığını belirtiyor. Bölgede yapılacak yeni çalışmaların, Roma dönemindeki altın üretiminin boyutuna ilişkin daha fazla bilgi sağlaması bekleniyor.