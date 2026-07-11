Japonya, başkent Tokyo ile Nagoya ve Osaka kentlerini birbirine bağlayacak, saatte 500 kilometre hıza ulaşan manyetik kaldırma (maglev) teknolojili "Linear Chuo Shinkansen" hızlı tren projesinde kritik bir aşamayı geride bıraktı.

Güzergahının yüzde 90'ı tünellerden oluşacak ve yolculuk süresini 67 dakikaya indirecek dev proje, Shizuoka eyaletinin çevresel kaygılar nedeniyle uyguladığı yıllar süren engeli kaldırmasıyla yeniden hareketlendi.

Temmuz 2026'da varılan çevre koruma anlaşmasıyla, tünel kazılarının yer altı sularına ve bölge ekosistemine zarar vermemesi adına sıkı izleme ve tazminat protokolleri devreye alındı.

Stratejik olarak ülkenin deprem riski yüksek kıyı şeridine alternatif bir ulaşım ağı sunması hedeflenen projenin, bu siyasi ve teknik tıkanıklıklar nedeniyle maliyeti katlandı.

Artan malzeme fiyatları ve iş gücü maliyetleriyle bütçesi yaklaşık 68 milyar dolara (11 trilyon yen) ulaşan projenin ilk etabı, hedeflenen 2027 yılı yerine ancak 2030'ların ikinci yarısında hizmete girebilecek.

Coğrafi zorluklar ve tünel inşaatlarının getirdiği yüksek riskler sebebiyle dev projenin tam anlamıyla ne zaman tamamlanacağı ise gizemini koruyor.