İsviçre, Kuzey ve Güney Avrupa arasındaki hem yolcu hem de yük taşımacılığını kökten değiştiren tarihi bir mühendislik başarısına imza attı. Alpler'in altından geçerek Uri kantonundaki Erstfeld ile Ticino kantonundaki Bodio şehirlerini birbirine bağlayan 57 kilometre uzunluğundaki Gotthard Tüneli, dünyanın en uzun ve en derin dağ demiryolu tüneli unvanını elinde bulunduruyor.

Keşif çalışmaları hariç yapımı tam 17 yıl süren ve 12,2 milyar İsviçre frangına mal olan bu devasa yeraltı yapısı, Avrupa'nın lojistik ve ulaşım ağının en kritik koridorlarından biri haline geldi.

DAĞIN YÜZDE 80'İ MAKİNELERLE AÇILDI

Alpler'in zorlu coğrafyasında yerin 2 bin 300 metre altında yürütülen kazı çalışmaları, mühendisleri ve işçileri uç sınırlara zorladı. Dağın içindeki sıcaklığın 50°C'ye ulaştığı bu zorlu ortamda, devasa havalandırma ve soğutma sistemleri kullanıldı. Toplamda 28,2 milyon ton kazı malzemesinin çıkarıldığı tünel kompleksinin yüzde 80'i dev tünel açma makineleriyle, kalan kısmı ise kontrollü patlatmalarla açıldı.

Gelişmiş lazer ve sensör teknolojileri sayesinde kilometrelerce uzunluktaki kazı hatları sıfıra yakın bir sapmayla yer altında birleştirildi.

SEFER KAPASİTESİ ARTTI

Birbirine paralel iki ana demiryolu borusundan oluşan ve en üst düzey sinyalizasyon sistemleriyle donatılan Gotthard, virajlı ve dik eski dağ yollarını devre dışı bıraktı. Yeni hat sayesinde iki bölge arasındaki demiryolu mesafesi 30 kilometre kısalırken, Zürih ile Lugano arasındaki seyahat süresi de yaklaşık 45 dakika azaldı.

Eski dağ hattında günde en fazla 180 yük treni sürülebilirken, bu düz ve az eğimli yeni güzergah sayesinde günde 260 yük treni ve 65 yolcu treni güvenle sefer yapabiliyor.

REFARANDUMLA KARAR VERİLMİŞTİ

İsviçre halkının referandumlarda verdiği oylarla şekillenen bu mega proje, sadece ticari bir hat değil, aynı zamanda büyük bir çevre projesi olarak dikkat çekiyor. Ülke yönetimi, bu tünel sayesinde Avrupa genelindeki ağır vasıta taşımacılığını karayollarından demiryollarına kaydırmayı ve Alpler'in hassas doğasını korumayı amaçlıyor. 2016 yılında resmi olarak hizmete giren ve 2023'teki bir raydan çıkma kazasının ardından 2 Eylül 2024 itibarıyla tamamen kesintisiz olarak yeniden açılan Gotthard, modern dünyada çevre dostu lojistiğin en somut örneği olarak kabul ediliyor.