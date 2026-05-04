Bu dev proje, Brenner Base Tunnel olarak biliniyor ve tamamlandığında toplam 64 kilometrelik uzunluğa ulaşarak dünya rekoru kırması bekleniyor.

AVRUPA’YI YER ALTINDAN BAĞLAYACAK

Tünel, Avusturya ile İtalya’yı doğrudan birbirine bağlayacak ve Avrupa’nın kuzeyi ile güneyi arasındaki en önemli ulaşım hatlarından biri haline gelecek. Proje, kıtanın ana demiryolu koridorlarından biri olan Berlin–Palermo hattının kritik bir parçası olarak görülüyor.

Bugün Alp geçişlerinde yaşanan yoğun trafik ve çevresel baskı, bu projeyi daha da önemli kılıyor. Yeni tünel sayesinde hem yolculuk sürelerinin ciddi şekilde kısalması hem de yük taşımacılığının büyük ölçüde demiryoluna kayması hedefleniyor.

15 YILDIR SÜREN DEV KAZI

Projede çalışan ekipler, yıllardır dağın içinden karşılıklı ilerleyerek tüneli açıyor. Dev tünel makineleri (TBM) kullanılarak yürütülen kazı çalışmaları, Avrupa’nın en büyük şantiyelerinden biri olarak gösteriliyor.

İnşaatın büyüklüğü sadece uzunlukla sınırlı değil. Projenin tamamlanabilmesi için yüzlerce kilometrelik yardımcı tünel, servis geçidi ve bağlantı hattı da inşa ediliyor.

TAMAMLANDIĞINDA DÜNYANIN EN UZUNU OLACAK

Bugün dünyanın en uzun demiryolu tüneli yaklaşık 57 kilometre uzunluğundaki Gotthard Tüneli olarak biliniyor. Ancak Brenner Tüneli tamamlandığında bu rekoru geride bırakacak.

Projeye göre tünelin 2032 civarında hizmete açılması planlanıyor ve bu tamamlandığında Avrupa ulaşımında yeni bir dönem başlayacak.

Alplerin derinliklerinde süren bu dev kazı, yalnızca bir ulaşım projesi değil; aynı zamanda mühendislik, teknoloji ve uluslararası iş birliğinin en büyük örneklerinden biri olarak görülüyor.