Toyo Tüneli, Medellín ile Karayip kıyısındaki Urabá Körfezi arasında kurulmakta olan Puerto Antioquia Limanı'nı birbirine bağlayacak ulaşım koridorunun en önemli parçalarından biri olarak görülüyor. Yetkililere göre bugün 6 ila 8 saat sürebilen bazı yolculuklar, yeni güzergah sayesinde yaklaşık 4 saate kadar düşebilecek.

DAĞLARIN ALTINDAN 9,7 KİLOMETRELİK GEÇİŞ

Batı And Dağları'nın altından geçen tünel, tamamlandığında Amerika kıtasının en uzun karayolu tüneli unvanını alacak. Ancak proje yalnızca tek bir tünelden ibaret değil. Güzergah boyunca çok sayıda köprü, bağlantı yolu ve ek geçiş yapısı da inşa edilerek bölgedeki ulaşım ağının baştan aşağı yenilenmesi hedefleniyor.

Kazı çalışmalarının tamamlanmasının ardından projede elektromekanik sistemlerin kurulumu aşamasına geçildi. Tünelde havalandırma, aydınlatma, yangın güvenliği ve akıllı sinyalizasyon sistemlerinin entegrasyonu sürüyor. Bu teknolojilerin, yoğun trafik akışının güvenli şekilde yönetilmesinde kritik rol oynaması bekleniyor.

AÇILIŞ İÇİN SON HAZIRLIKLAR YAPILIYOR

Yetkililer, proje kapsamında yürütülen teknik çalışmaların tamamlanmasının ardından tünelin tam kapasiteyle hizmete alınacağını belirtiyor. Yerel yönetimler ile merkezi hükümet arasında yürütülen bütçe ve ekipman süreçlerinin ardından açılışın 2026 sonu ile 2027 yılı içerisinde gerçekleşmesi öngörülüyor.

Uzmanlara göre Toyo Tüneli yalnızca ulaşımı hızlandırmayacak, aynı zamanda bölgenin ticaret kapasitesini de artıracak. Yeni liman bağlantıları sayesinde yük taşımacılığının daha hızlı ve düşük maliyetle yapılması hedeflenirken, projenin bölgesel ekonomiye milyarlarca dolarlık katkı sağlaması bekleniyor.