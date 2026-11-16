Tacikistan, dünyanın en yüksek barajını inşa etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Vahş Nehri üzerinde yükselen Rogun Barajı, tamamlandığında 335 metre yüksekliğe ulaşarak Çin'in rekorunu geride bırakmayı hedefliyor. Dev proje, ülkenin elektrik üretimini iki katına çıkarmayı amaçlıyor.

ÇİN'İN REKORUNU GERİDE BIRAKMAYA HAZIRLANIYOR

Dağların arasında inşa edilen Rogun Barajı, yalnızca yüksekliğiyle değil, enerji üretim kapasitesiyle de dikkat çekiyor. Toplam 3 bin 600 megavat kurulu güce sahip olacak tesiste, altı büyük türbin bulunacak.

Tam kapasiteyle çalıştığında yılda ortalama 14 bin 400 gigavatsaat elektrik üretmesi beklenen barajın, Tacikistan'ın enerji ihtiyacının karşılanmasında önemli rol oynaması planlanıyor.

İNŞAAT SÜRERKEN ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞLADI

Dev projede çalışmalar henüz tamamlanmamış olsa da elektrik üretimi başladı. İlk iki türbin faaliyete geçerken barajın gövdesi Ağustos 2026 itibarıyla yaklaşık 190 metre yüksekliğe ulaştı.

13,3 milyar metreküp su depolama kapasitesine sahip olacak barajda, taşkınları kontrol etmek için beş ayrı su tahliye tüneli de bulunacak.

Dünya Bankası ve diğer kuruluşların finansman desteğiyle sürdürülen projenin 2033 yılında tam kapasiteyle faaliyete geçmesi hedefleniyor. Tamamlandığında Rogun Barajı'nın dünyanın en yüksek kaya dolgu barajı olması bekleniyor.