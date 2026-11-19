İsviçre ordusu, ülke genelindeki dağlık bölgelere dışarıdan fark edilmeyen binlerce gizli askeri sığınak inşa etti. Sivil yerleşim yerlerinin arasına kurulan bu ağır silahlı yapılar, sıradan köy evleri ve kayalar gibi kamufle edilerek yıllarca gizli tutuldu.

GİZLİ SIĞINAKLAR NEDEN İNŞA EDİLDİ?

İsviçre Alpleri'nde yer alan bu yapılar, İkinci Dünya Savaşı ve Soğuk Savaş dönemlerinde geliştirilen savunma stratejisi kapsamında oluşturuldu. Olası bir işgal ihtimaline karşı hazırlanan ordu, ülke genelindeki dağlık alanları ağır silahlı beton tahkimatlarla donattı.

SAHTE PENCERELER VE AHŞAP KAPLAMALARLA GİZLENDİ

Askeri tesislerin dışarıdan tespit edilmesini önlemek için özel kamuflaj yöntemleri uygulandı. Sivil yerleşim alanlarının yakınına kurulan beton sığınakların dış cephelerine sahte pencereler ve perdeler boyandı. Ahşap kaplamalarla desteklenen bu yapılar, dışarıdan bakıldığında sıradan birer dağ evi veya ahır görünümü kazandı.

BAZI YAPILAR DEV KAYA ŞEKLİNDE TASARLANDI

Kamuflaj çalışmaları yalnızca köy evi görünümüyle sınırlı kalmadı. Dağlık arazinin doğal yapısına uyum sağlaması amacıyla sığınakların bir bölümü dev kaya parçası biçiminde şekillendirildi. Bu yöntemle askeri noktalar çevredeki doğal kayalıklardan ayırt edilemez hale getirildi.

GİZLİ YAPILAR NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Ülke genelinde binlerce noktaya yayılan bu askeri ağ, uzun yıllar boyunca gizliliğini korudu. İsviçre'deki gizli tahkimatların büyük bir kısmı, yıllar sonra resmi gizlilik kararının kaldırılmasıyla ortaya çıkarıldı.