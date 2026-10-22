Ülkenin kuzeyindeki Khada Vadisi'nde yükselen köprü, Gürcistan'ın kuzey ve güney bölgeleri arasındaki ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla yürütülen büyük kara yolu projesinin bir parçası. Zorlu arazi koşullarında sürdürülen inşaatta, köprünün ana kemerinin bir bölümünün birleştirilmesiyle kritik bir aşama geride bırakıldı.

VADİNİN 164 METRE ÜZERİNE YÜKSELİYOR

B3 adı verilen köprü, Gürcistan'ın Kvesheti-Kobi kara yolu güzergahında inşa ediliyor. Yaklaşık 438 metre uzunluğundaki yapının ana kemer açıklığı 286 metreyi bulurken, köprü tabliyesi vadi tabanından yaklaşık 164 metre yüksekte bulunuyor.

İnşaatı üstlenen China Railway 23rd Bureau Group, 20 Ekim'de köprünün sol kemer bölümünün tamamlandığını duyurdu. Ana kemerin tamamının yıl sonuna kadar birleştirilmesi hedefleniyor.

Projenin en büyük zorluklarından birini bölgenin sert iklim koşulları oluşturuyor. Kış aylarında sıcaklığın eksi 20 dereceye kadar düştüğü vadide kar kalınlığı 2 metreye ulaşabiliyor. Şiddetli rüzgarlar ve dik yamaçlar nedeniyle köprünün yapımında özel mühendislik yöntemleri kullanılıyor.

Köprünün rüzgara dayanıklılığını değerlendirmek amacıyla üniversite iş birliğiyle testler gerçekleştirildi. İnşaat boyunca yapının konumu ve beton kemerlerin birleşme noktaları hassas ölçümlerle kontrol ediliyor.

DAĞ YOLUNDA ULAŞIM SÜRESİ KISALACAK

Dev köprü, Gürcistan'ın kuzeyindeki dağlık bölgelerden geçen 23 kilometrelik yeni kara yolunun önemli parçalarından biri olacak. Proje kapsamında köprülerin yanı sıra toplam beş tünel inşa ediliyor. Bunların en uzunu yaklaşık 9 kilometreye ulaşıyor.

Mevcut dağ yolu, özellikle kış aylarında yoğun kar yağışı ve çığ tehlikesi nedeniyle zaman zaman ulaşıma kapanıyor. Yeni güzergahla bu risklerin azaltılması ve bölgedeki yerleşim yerlerine yıl boyunca daha güvenli ulaşım sağlanması amaçlanıyor.

Projenin tamamlanmasıyla Kvesheti ile Kobi arasındaki yaklaşık bir saatlik yolculuğun 15 dakikaya kadar düşmesi bekleniyor. Yeni yolun, Gürcistan'ın kuzeyindeki yerleşimlerle ticaret güzergahları arasındaki bağlantıyı da güçlendirmesi hedefleniyor.

Gürcistan devlet bütçesi ve uluslararası kalkınma bankalarının desteğiyle yürütülen projenin toplam maliyeti yaklaşık 1,2 milyar Gürcistan larisi (Yaklaşık 462 milyon dolar) olarak açıklanıyor. Köprüdeki çalışmalar sürerken yeni kara yolunun 2028 yılında trafiğe açılması planlanıyor.