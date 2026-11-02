Portekiz'in Lousã Dağları'nda taş evleri ve dar sokaklarıyla bilinen tarihi Talasnal köyü, ekonomik gerekçelerle yaşanan kitlesel göçlerin ardından nüfusunun tamamına yakınını kaybetti. Geçmişte okul ve zeytin işleme tesisleriyle yüzlerce kişiye ev sahipliği yapan yerleşim yerinde bugün sadece tek bir daimi sakin yaşamını sürdürüyor.

YÜZLERCE KİŞİLİK NÜFUS NEDEN GÖÇ ETTİ?

Talasnal, geçmiş dönemde zeytincilik faaliyetlerinin ve tarımsal üretimin yoğun yapıldığı, kendi okulu bulunan yerel bir merkezdi. Bölgedeki iş imkanlarının azalmasıyla birlikte 1950 ve 1960'lı yıllarda büyük şehirlere doğru yoğun bir göç dalgası başladı. Hızla boşalan köyde 1981 yılına gelindiğinde yalnızca iki kişi kaldı, ilerleyen süreçte ise yerleşim yeri tamamen terk edilme noktasına geldi.

KÖYÜN TEK SAKİNİ BURAYA NASIL YERLEŞTİ?

Bugün köyün tek sürekli sakini konumundaki Jorge, yerleşim yerini oğlunun anlattığı seyahat deneyimi sayesinde tanıdı. Arkadaş grubuyla bölgeyi gezen oğlunun tavsiyesi üzerine köye gelen Jorge, dağların arasındaki tarihi köyü benimsedikten sonra temelli olarak buraya taşınma kararı aldı.

Tamamen haritadan silinme riskiyle karşı karşıya kalan yerleşimdeki geleneksel mimari, son yıllarda yürütülen yenileme çalışmalarıyla yeniden hayat buldu. Bölgenin karakteristik taş binalarının bir bölümü aslına sadık kalınarak restore edildi ve bu yapılar konaklama tesisleri ile restoranlara dönüştürüldü.

Doğal ve mimari dokusu korunan Talasnal, zamanla doğa tutkunlarının ve seyahatseverlerin uğrak noktası haline geldi. Köyde küçük bir ticari işletme açan Jorge, yalnız sürdürdüğü gündelik hayatında bölgeye gelen yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya devam ediyor.