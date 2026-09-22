Samsun'dan başlayarak Gürcistan’a uzanan Karadeniz Sahil Yolu’nun önemli transit geçiş noktalarından biri olan Trabzon'da, şehir içi ulaşımı ve transit trafiği kökten rahatlatacak 2 projede çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Özellikle yaz aylarında çileye dönüşen yoğun trafiği, merkezden alarak denize paralel uzanan dağların arasından geçirecek iki proje, kentin ulaşım altyapısını rahatlatacak. 54 kilometrelik 19 tünel ve 3 şeritli Güney Çevre Yolu ile Kanuni Bulvarı projelerinde çalışmalar sürüyor.

Karadeniz Sahil Yolu’nda özellikle yaz aylarında çileye dönüşen transit yük, Trabzon şehir merkezinden alınarak, denize paralel uzanan dağlar arasından sürdürülen projelerle hafifletiliyor. Akçaabat şehir geçişlerinde yaşanan trafik yoğunluğunun azaltılması amacıyla hayata geçirilen Güney Çevre Yolu Projesi, Akçakale Mahallesi’nden başlayıp Araklı ilçesine kadar uzanıyor.

TOPLAM 54 KİLOMETRE

Toplam 54 kilometrelik güzergahıyla transit geçişleri şehir merkezlerinin dışına taşıması planlanan projenin ilk etabında Akçakale-Yıldızlı mahalleleri arasındaki 16,5 kilometrelik bölüm yer alıyor. Trabzon’un ulaşım haritasının yeniden çizildiği Kanuni Bulvarı projesiyle 20 kilometrelik hat devreye girerken, dağlar ve sarp araziler arasında yer alacak Güney Çevre Yolu projesinde çalışmalar 7 farklı noktadan sürüyor.

Temeli 3 yıl önce atılan 54 kilometrelik hatta 19 tünelin yanı sıra onlarca köprü, kavşak ve viyadük yer alıyor. 3 şeritli yolun tamamlanmasıyla sahil yolunda oluşan trafik yoğunluğunun azaltılması hedeflenirken, yürütülen projelerle kentin güneye doğru genişletilerek yeni bir ulaşım aksı kazanması da planlanıyor.

KANUNİ BULVARI’NDA 20 KİLOMETRELİK KISIM TAMAMLANDI

Trabzon’un kent içi ulaşımında önemli bir alternatif oluşturması planlanan Kanuni Bulvarı Projesi’nde de çalışmaların büyük bölümü tamamlandı. Toplam 28 kilometre uzunluğundaki bulvarda; 22 köprülü kavşak, imar ve bağlantı yollarında 6 hemzemin kavşak bulunuyor. Güzergah boyunca toplam 6,4 kilometre uzunluğunda 8 çift tüp tünel, 441 metre uzunluğunda 1 tek tüp tünel olmak üzere toplam 17 tünel yer alıyor. Kanuni Bulvarı’nın Çukurçayır 1 Tüneli daha önce ulaşıma açılırken, projenin son etabı olan Çukurçayır-Akoluk arasındaki bölümde ise çalışmalar devam ediyor.

‘GÜNEY ÇEVRE YOLU HAYATİ BİR YOL HALİNE GELDİ’

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Kanuni Bulvarı ve Güney Çevre Yolu projelerinin kentteki ulaşıma büyük ölçüde fayda sağlayacağını ifade ederek, “Kanuni Bulvarı; Çukurçayır bölgesi sahil aksında Değirmendere bölgesinde buluştu. Devamını devlet kara yoluna yani Maçka yoluna bağlanması için Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Diğer taraftan Güney Çevre Yolu’nda özellikle yaz döneminde ciddi trafik yükü almaması nedeniyle hem transit yol hem de şehri güneye taşıyacak bir yol olmasıyla önemli gördüğümüz bir yol.

Yolun tamamı 54 kilometre. 1’inci etabı, 1 Mayıs 2023 tarihinde o zamanki bakanımız Adil Karaismailoğlu ile beraber temelini atmıştık. İnşallah her şey yolunda giderse Akçaabat ve Yıldızlı arasındaki 16,5 kilometrelik bir kısmı 3 yıl içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. Bir taraftan da merkez olan Ortahisar ilçesi, Yomra ve Arsin ilçeleri için de imar planlama süreçlerini yürüyoruz. Süratle tamamlayıp proje ve yapım aşamasına geçmeyi arzu ediyoruz. Güney Çevre Yolu hayati bir yol haline geldi. Güney Çevre Yolu’na transit trafiği alabilirsek sahil yolumuz oldukça rahatlayacak” diye konuştu.