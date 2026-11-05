Hebei eyaletindeki Zishan Parkı'nda yaşanan renk değişiminin nedeni ise ilk bakışta düşünüldüğü gibi çiçek açan ağaçlar değil. Manzaranın arkasında, sonbaharda pembe tonlara bürünen özel bir süs çimi bulunuyor.

YAMAÇLAR PEMBE BULUTLARLA KAPLANDI

Handan kentindeki Zishan Parkı'nda yetiştirilen pembe muhly çimleri, sonbaharla birlikte en dikkat çekici dönemine ulaştı. İnce ve tüylü çiçek başakları, geniş alanlarda bir araya gelerek uzaktan bakıldığında pembe bir sis tabakası izlenimi oluşturdu.

Özellikle güneş ışığının etkisiyle belirginleşen renkler, parkın yeşil ve kahverengi yamaçlarıyla çarpıcı bir karşıtlık yarattı. Ortaya çıkan manzara, fotoğraf çekmek ve sıra dışı doğa görüntülerini yakından görmek isteyen ziyaretçilerin ilgisini çekti.

PEMBE MANZARANIN SIRRI ORTAYA ÇIKTI

Pembe muhly olarak bilinen süs çimi, çiçeklenme döneminde oluşturduğu ince başaklarla bulunduğu alanı pembe bir örtüye dönüştürüyor. Renk değişimi kalıcı değil; bitkilerin mevsimsel gelişimine bağlı olarak ortaya çıkıyor.

Bu nedenle ziyaretçiler, manzaranın en canlı olduğu dönemi yakalamaya çalışıyor. Çin'deki parkın görüntüleri de sonbaharda doğanın nasıl farklı renklere bürünebildiğini gösteren dikkat çekici örneklerden biri oldu.