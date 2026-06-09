Hokkaido Shinkansen projesi kapsamında yaklaşık 212 kilometrelik yeni hat inşa ediliyor. Shin-Hakodate-Hokuto ile Sapporo'yu birbirine bağlayacak güzergahın büyük bölümü dağlık arazilerden geçtiği için hattın yaklaşık yüzde 80'i tünellerden oluşuyor. Projenin ilk etapta 2030 yılında tamamlanması planlanıyordu. Ancak kazı çalışmaları sırasında karşılaşılan jeolojik sorunlar ve artan maliyetler nedeniyle hattın açılışının 2038 yılına kadar ertelenebileceği açıklandı.

DAĞLARIN VE ŞEHİRLERİN ALTINDAN GEÇECEK

Japon yetkililerin paylaştığı bilgilere göre hattın en dikkat çekici bölümleri arasında uzun dağ tünelleri ve yoğun yerleşim alanlarının altından geçen kesimler bulunuyor. İnşaat ekipleri, sert kaya tabakaları ve karmaşık jeolojik yapılar nedeniyle bazı bölgelerde oldukça zorlu kazı çalışmaları yürütüyor.

Proje kapsamında onlarca kilometrelik yeni tünel açılırken, çok sayıda köprü ve viyadük de inşa ediliyor. Japonya'nın deprem riski yüksek bölgelerinden geçen hat için özel mühendislik çözümleri uygulanıyor. Bu nedenle proje, yalnızca uzunluğu değil teknik zorluklarıyla da dikkat çekiyor.

MALİYETİ 15 MİLYAR DOLARI AŞTI

Japonya'nın en büyük ulaşım yatırımları arasında gösterilen projenin maliyetinin son güncellemelerle birlikte 15 milyar doların üzerine çıktığı belirtiliyor. Artan inşaat giderleri ve gecikmeler, toplam bütçenin ilk tahminlerin oldukça üzerine çıkmasına neden oldu.

2016 yılında Shin-Hakodate-Hokuto'ya kadar hizmete açılan Hokkaido Shinkansen hattının Sapporo'ya uzatılmasıyla birlikte, Japonya'nın kuzeyindeki ulaşım ağının önemli ölçüde güçlenmesi bekleniyor. Yetkililer, yeni hattın hem yolcu taşımacılığına hem de Hokkaido bölgesindeki ekonomik faaliyetlere katkı sağlayacağını ifade ediyor.