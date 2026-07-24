İsviçre Alpleri'nin ünlü Villars kayak merkezinde, 2 bin 110 metre yükseklikteki Grand Chamossaire zirvesinde kurulan 12 metre yüksekliğindeki dev salıncak adrenalin tutkunlarının hizmetine sunuldu.

Önünde uzanan dik uçuruma doğru ziyaretçileri fırlatan V biçimindeki devasa yapı, eşsiz Alp manzarası eşliğinde macera severlere adeta uçuş deneyimi yaşatıyor.

Teleferik bileti bulunan tüm ziyaretçilerin faydalanabildiği ve aynı anda üç kişiyi ağırlayabilen sistem, Alp dağ keçisi şeklinde tasarlanmış özel donanımlarıyla dikkat çekiyor. Güvenlik ekipmanlarıyla bağlanan macera tutkunları, halat ve makara sistemiyle 90 derecelik açıyla geriye çekilip serbest bırakılıyor. Keskin uçurumun üzerinde öne doğru hızla dalışa geçen ziyaretçiler, kayalık ve karlı dağ manzarası eşliğinde kendilerini uçan bir kuş gibi hissettiklerini ifade ediyor.

YAZ SEZONUNDA ZİYARETÇİ SAYISINI ARTIRMAYI HEDEFLİYORLAR

Dev salıncak projesi, iklim değişikliği nedeniyle kar yağışlarının düzensizleştiği Alpler’de turizmi yıl geneline yayma stratejisinin bir parçası olarak öne çıkıyor. Kış sezonunda 700 binden fazla misafir ağırlayan ancak yaz aylarında bu sayının 100 binde kaldığı merkezde, yeni yatırımlarla yaz sezonu ziyaretçi sayısının üç katına çıkarılması hedefleniyor.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Villars-Gryons-Diableret kayak alanı yöneticisi Martin Deburaux, iklim değişikliği gerçekliği karşısında kar koşullarından bağımsız alternatifler ürettiklerini belirtti.

Deburaux; yürüyüş yolları, dağ bisikleti parkurları ve arazi sanatı eserleriyle desteklenen bölgede, tesislerin çevresindeki turizm ekonomisini ve istihdamı korumak adına sundukları hizmetleri çeşitlendirmeye devam edeceklerini vurguladı.