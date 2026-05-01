HATAY – Anadolu topraklarının en karakteristik aromalarından biri olan ve halk arasında yaban kekiği olarak bilinen zahter, bahar güneşinin yüzünü göstermesiyle birlikte dağların eteklerinden mutfaklara uzanan yolculuğuna başladı. Özellikle Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sarsılmaz bir yere sahip olan bu şifa kaynağı bitki, Nisan ayının son haftalarında başlayan ve Haziran ayının ortalarına kadar sürecek olan yoğun hasat dönemiyle birlikte tarım gündeminin ilk sırasına yerleşti.

ZORLU COĞRAFYADA EL EMEĞİ MESAİSİ

Zahter üretiminin kalbi, kendine has iklimi ve toprak yapısıyla bu bitkiye hayat veren Hatay’ın Altınözü ilçesi ile Kilis ve Gaziantep dolaylarında atıyor. Doğada kendiliğinden yetişen yabani formunun yanı sıra, artan talep doğrultusunda ekim alanları her geçen gün genişleyen zahter, bölge halkı için en önemli geçim kaynaklarından biri haline geldi. Sabahın ilk ışıklarıyla sarp yamaçlara ve tarlalara çıkan işçiler, bitkinin o keskin ve ferahlatıcı kokusunu koruması için büyük bir sürat ve titizlikle toplama işlemini gerçekleştiriyor.

PAZARDA EL YAKAN ETİKETLER

Hasadın başlamasıyla birlikte semt pazarlarında ve baharatçılarda yerini alan taze zahter, bu yıl fiyatıyla da dikkat çekti. Geçtiğimiz yıla oranla ciddi bir artış gösteren zahterin kilogram fiyatı, kalitesine ve tazeliğine göre pazarda 300 TL ile 400 TL arasında değişiyor.

Üreticiler bu yüksek fiyatın temel sebebini, toplama sürecinin tamamen el işçiliğine dayalı olması ve zahterin sadece belirli bir mevsim aralığında en yüksek besin değerine ulaşması olarak belirtiyor.