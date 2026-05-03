Brezilya’nın mühendislik harikası olarak kabul edilen ve São Paulo’yu sahil şeridine bağlayan Rodovia dos Imigrantes otoyolu, Atlantik Ormanları’nın içinden geçen devasa viyadükleri ve tünelleriyle dünya çapında dikkat çekiyor.

Dağlık arazinin zorlu şartlarına rağmen doğayla iç içe inşa edilen otoyol, vadi tabanından 80 metre yüksekliğe ulaşan viyadükleri ve geniş viraj geometrisiyle sürüş güvenliğini en üst seviyeye çıkarıyor.

Bölgedeki yoğun sis ve şiddetli yağış riskine karşı "güvenlik konvoyu" ve gerçek zamanlı izleme sistemleriyle donatılan güzergah, sürücülere adeta bir "bulut denizi" üzerinde yolculuk deneyimi sunuyor.

Çevreci mühendislik teknikleriyle inşa edilen yolda, tünel kazılarından çıkan sular arıtılarak doğaya geri kazandırılırken, geniş açıklıklı direkler sayesinde orman dokusuna verilen zarar minimumda tutuldu. Hem bir ulaşım arteri hem de görsel bir şölen sunan bu rota, bugün uluslararası mühendislik projeleri için temel bir referans noktası olarak gösteriliyor.