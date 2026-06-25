Antalya’nın Kaş ilçesinde, devasa kanyonun denizle buluştuğu noktada yer alan dünyaca ünlü Kaputaş Plajı’nda yaz sezonu yoğunluğu başladı. Kendine has turkuaz rengi ve altın sarısı kumuyla bilinen bu doğal alan, yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlıyor.

SAHİL YOLUNDA KİLOMETRELERCE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Kaş merkezine 20 kilometre mesafede bulunan sahile ulaşmak isteyen tatilciler, 187 basamaklı merdivenleri kullanarak kıyıya iniyor. Günün erken saatlerinden itibaren başlayan yoğunluk nedeniyle, plajın üst kısmından geçen karayolu üzerinde uzun araç kuyrukları meydana geliyor.

Otopark alanlarında yer bulamayan sürücüler araçlarını yol kenarlarına bırakırken, dik merdivenleri inmek istemeyen ziyaretçiler ise kanyonun üstündeki seyir noktalarından manzarayı fotoğraflıyor. Sosyal medyadaki popülaritesiyle küresel ölçekte ilgi gören alan, dünyanın dört bir yanından turist çekiyor.

AVRUPA'NIN EN İYİ KIYILARI ARASINDA GÖSTERİLİYOR

Türkiye’nin uluslararası turizm tanıtımlarında ana görsel olarak kullanılan kıyı şeridi, Avrupa’nın en prestijli plajları listesinde üst sıralarda yer alıyor. Sahip olduğu coğrafi yapı ve renk tonu, bölgedeki konaklama talebini ve yerel ticaret hacmini doğrudan artırıyor.

Akdeniz çanağındaki destinasyon rekabetinde Türkiye'ye avantaj sağlayan doğa harikası, Kaş ve çevre ilçelerin ekonomik hareketliliğine doğrudan katkı sunuyor. Sezon boyunca plaj çevresindeki trafik koordinasyonu ve güvenlik önlemlerinin artırılarak sürdürüleceği bildirildi.