Güney Amerika’da yapılan yeni bir araştırma, insanlık tarihine dair önemli bir gerçeği gün yüzüne çıkardı. Uydu görüntüleri sayesinde ortaya çıkarılan devasa taş yapılar, binlerce yıl öncesine uzanan gelişmiş bir av sisteminin izlerini taşıyor.

Araştırmalar, keşfin And Dağları üzerinde, özellikle Şili’nin kuzeyi ile Arjantin’in batısı arasında yer alan yüksek rakımlı plato bölgelerinde yoğunlaştığını gösteriyor.

DEVASA TAŞ YAPILAR DİKKAT ÇEKİYOR

Araştırmacılar, bu bölgede toplam 76 adet taş tuzak sistemi tespit etti. 'Chacu' olarak adlandırılan bu yapılar, hayvanları belirli bir noktaya yönlendirerek yakalamak için özel olarak tasarlanmış.

Tuzakların büyük çoğunluğu V şeklinde inşa edilmiş uzun taş duvarlardan oluşuyor. Bu duvarlar, hayvanları dar bir alana doğru yönlendirerek sonunda yaklaşık iki metre derinliğindeki çukurlara düşmelerini sağlıyordu.

Uzmanlara göre bu sistem, özellikle alpaka benzeri yabani bir tür olan vikunyaları yakalamak için kullanılıyordu. Tuzakların konumu da oldukça stratejik. Çoğu, hayvanların doğal yaşam alanlarına uygun şekilde eğimli arazilere kurulmuş durumda.

SADECE TUZAK DEĞİL, DEV BİR YAŞAM AĞI

Araştırmanın en dikkat çekici bulgularından biri ise bu tuzakların tek başına olmadığı. Bölgede yapılan incelemelerde yaklaşık 800 farklı yerleşim alanı da tespit edildi.

Bu yerleşimler, küçük taş yapılardan oluşan geçici kamplar şeklinde ve çoğu tuzaklara oldukça yakın konumda bulunuyor. Bu durum, bölgede yaşayan toplulukların avcılıkla bağlantılı olarak sürekli hareket halinde olduğunu gösteriyor.

TARİH YENİDEN YAZILIYOR

Uzun yıllar boyunca bilim insanları, bu bölgede avcılığın tarımın gelişmesiyle birlikte büyük ölçüde terk edildiğini düşünüyordu. Ancak yeni bulgular, avcılık ve toplayıcılığın sanılandan çok daha uzun süre devam ettiğini ortaya koyuyor.

Elde edilen veriler, bu toplulukların hem avcılık hem de hayvancılık ve tarımı bir arada sürdürdüğünü gösteriyor. Bu da bölgedeki yaşam biçiminin tek tip değil, oldukça karmaşık ve esnek olduğunu kanıtlıyor.

BİNLERCE YIL SÜREN BİR STRATEJİ

Araştırmacılara göre bu sistem yalnızca kısa süreli bir kullanımın ürünü değil. Bulgular, bölgenin yaklaşık M.Ö. 6000’lerden başlayarak yüzyıllar boyunca farklı insan toplulukları tarafından kullanıldığını ortaya koyuyor.

Bu keşif, zorlu coğrafi koşullara rağmen insanların doğaya nasıl uyum sağladığını ve karmaşık av stratejileri geliştirdiğini gözler önüne seriyor.