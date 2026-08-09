Hue ile Da Nang şehirleri arasında uzanan 20 kilometrelik hat, dik yamaçlar ve kıyı şeridi boyunca ilerliyor. Uluslararası alanda "Yeniden Birleşme Demiryolu" olarak bilinen 1.726 kilometrelik ana Kuzey-Güney hattının parçası olan bu bölüm, tropikal ormanlar ve kıyı şeridi üzerindeki zorlu arazi şartlarını aşarak ulaşım sağlıyor.

HAI VAN GEÇİDİ'NDEKİ MÜHENDİSLİK DETAYLARI NELERNİ KAPSIYOR?

Vietnam Demiryolu Şirketi verilerine göre, 20 kilometrelik bu özel güzergahta toplam uzunluğu 688 metreyi bulan 36 köprü ve 6 tünel yer alıyor. Geçitteki köprülerin 8 tanesini toplam 129 metre uzunluğundaki çelik yapılar oluştururken, geriye kalan 28 yapı ise 559 metre uzunluğundaki beton ve kagir sistemlerden meydana geliyor.

Arazi yapısı nedeniyle trenlerin düşük hızda seyrettiği hatta, kıyı bölgesindeki neme, deniz havasına ve yoğun yağışlara karşı sürekli bakım ve izleme çalışmaları yürütülüyor.

SAVAŞIN ARDINDAN YENİDEN İNŞA EDİLDİ

Yapımına Fransız sömürge döneminde başlanan ve Hanoi ile Ho Chi Minh şehirlerini birbirine bağlayan hat, ilk olarak 1936 yılında hizmete girdi. Vietnam Savaşı sırasında büyük hasar gören raylar, köprüler ve tüneller, savaşın sona ermesinin ardından yürütülen kapsamlı çalışmalarla yenilenerek 31 Aralık 1976 tarihinde tekrar tam kapasiteyle faaliyete geçirildi.

Hanoi ile Ho Chi Minh arasındaki tüm yolculuğun 32 ila 36 saat sürdüğü bu stratejik ağ, günümüzde hem yolcu hem de yük taşımacılığında ana hat olarak kullanılmaya devam ediyor.