Niğde merkeze bağlı Gümüşler beldesinde bulunan Tumlu Yaylası'nda gölete düşen 16 yaşındaki Gökçe Kulaksız suda çırpınmaya başladı. Genç kızın yardım çığlıklarını ve suda çırpındığını fark eden yakınları, müdahale ederek Gökçe'yi kendi imkanlarıyla sudan çıkardı.
Sudan bilinci kapalı halde çıkarılan genç kız için olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Gökçe Kulaksız, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Genç kızın cansız bedeni otopsi işlemleri yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, jandarma ekipleri yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattı.