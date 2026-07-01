DAHA 17 DİZİSİNDE FİGÜRAN OLDU
"Daha 17" dizisinde figüran olarak rol alan Eylül Aslan, ekran süresi kısa olmasına rağmen sosyal medyada adından söz ettirdi.
ŞİMDİ HERKES ONU KONUŞUYOR
Genç oyuncu, dizinin ardından aldığı yorumlarla gündem oldu.
EYLÜL ASLAN DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ
"Daha 17" dizisinde figüran olarak kamera karşısına geçen Eylül Aslan, izleyicilerin dikkatini çeken isimlerden biri oldu.
DAHA 17 SONRASI BU PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede yayılırken, birçok kullanıcı genç oyuncunun güzelliğine övgü dolu yorumlar yaptı.
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Bazı izleyiciler, Eylül Aslan'ın dizideki başrol oyuncularından daha fazla konuşulduğunu dile getirirken, "Deniz ya da Sıla karakterini sen oynamalıydın", "Başrollerde sen yer almalıydın" ve "Yapay zekâ sandım" gibi yorumlar paylaştı.
Genç oyuncunun sosyal medya hesabı da dizinin ardından çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Özellikle doğal güzelliğiyle dikkat çeken Eylül Aslan, kısa sürede sosyal medyada konuşulan isimlerden biri haline geldi.
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