Bazı izleyiciler, Eylül Aslan'ın dizideki başrol oyuncularından daha fazla konuşulduğunu dile getirirken, "Deniz ya da Sıla karakterini sen oynamalıydın", "Başrollerde sen yer almalıydın" ve "Yapay zekâ sandım" gibi yorumlar paylaştı.