Kanal D’nin Pastel Film imzalı dizisi “Daha 17”, yeni yayın döneminde pazar akşamları izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Emre Kabakuşak ile Murat Aksu’nun yönettiği dizinin kadrosunda ise ayrılık yaşandı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Redife Zerener ve Gökhan Korkusuz’un kaleme aldığı projede Hakan Meriçliler’in vedası kesinleşti.

HİKÂYESİ BİTTİĞİ İÇİN VEDA ETTİ

Bodrum’da çekilen “Daha 17” dizisinde okul müdürü Remzi karakterine hayat veren Hakan Meriçliler, hikâyesinin tamamlanması nedeniyle projeye veda etti.

Meriçliler’in ayrılığıyla birlikte dizinin kadrosunda yeni bir dönem başlamış oldu.

HAKAN MERİÇLİLER KİMDİR?

Yalan Dünya adlı dizide canlandırdığı Çağatay Koçtuğ karakteriyle tanındı.

Hakan Meriçliler, 29 Ocak 1968 tarihinde İzmir’de Selanik ve Girit göçmeni bir ailenin oğlu olarak doğmuştur. Babasının adı Yüksel Meriçliler'dir. Annesi Yunandır. İzmir’de lisede okurken lise tiyatrosuyla tanıştı ve tiyatrocu olmaya karar verdi. Dokuz Eylül Üniversitesi tiyatro oyunculuk bölümünden 1995 yılında mezun oldu.

2000 yılında Sivas Devlet Tiyatrosuna stajyer tiyatrocu olarak tayin oldu. 2010 yılında da Trabzon Devlet Tiyatrosu'na atandı. Sonra Trabzon’dan İstanbul’a 6 yıl geçici görev ile gönderildi. Oradan Ankara’ya tayin edildi ama Ankara’da deniz olmadığı için yeniden Trabzon’a tayin isteyip yaptırdı.

Tiyatro Dot da çalıştı.

2012 - 2014 yılları arasında Senaristliğini Gülse Birsel’in ve yönetmenliğini Jale Atabey Özberk’in yaptığı “Yalan Dünya” adlı dizide Bartu Küçükçağlayan, Altan Erkekli, Olgun Şimşek, Gülse Birsel, Hasibe Eren, Rutkay Aziz, Gonca Vuslateri, Gupse Özay, Sarp Apak, Füsun Demirel, Derya Karadaş ile beraber oynadı.

2014 yılında “Kaderimin Yazıldığı Gün” adlı dizide Özcan Deniz, Hatice Şendil, Begüm Kütük Yaşaroğlu, Metin Çekmez, Gül Onat, Gürbey İleri ile beraber rol aldı.

Hakan Meriçliler, ilk evliliğini tiyatrocu Ayla Baki ile yaptı. Bu evliliğinden Doğaç (d.2000) adında bir oğlu vardır.

2012 yılında model Senem Kuyucuoğlu ile birlikte oldu.

Hakan Meriçliler, 17 Mayıs 2015 tarihinde gazeteci Ayşe Acar ile evlendi. 14 Temmuz 2017 tarihinde tek celsede boşandı.

Hakan Meriçliler, 2016 yılında yönetmen Andaç Haznedaroğlu'nun çektiği "Herşey Aşktan" adlı sinema filminde Şükrü Özyıldız, Hande Doğandemir, Mithat Can Özer, Öznur Serçeler ile birlikte oynadı.