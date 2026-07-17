"Daha 17" dizisinde figüran olarak yer alan Eylül Aslan, hakkında çıkan ayrılık iddialarıyla gündeme geldi. Set ekibi tarafından disiplinsiz davranışları nedeniyle projeden çıkarıldığı öne sürülen Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla iddiaları yanıtladı.

İddialarda Aslan'ın disiplinsiz davrandığı ve bu nedenle yapımla yollarının ayrıldığı ileri sürülürken, oyuncudan konuyla ilgili açıklama geldi.

EYLÜL ASLAN'DAN AYRILIK İDDİALARINA AÇIKLAMA

Eylül Aslan, yaptığı açıklamada iddiaların tek taraflı olduğunu belirterek, yaşanan sürecin kişisel disiplinsizliğiyle ilgili olmadığını ifade etti.

"DİSİPLİNSİZLİK DEĞİL, İLETİŞİM SORUNU YAŞANDI"

Aslan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Son günlerde hakkımda disiplinsizlik nedeniyle projeden çıkarıldı şeklinde haberler dolaşıyor. Bu iddiaların tek taraflı olduğunu belirtmek isterim.

Projede yaşanan süreç kişisel disiplinsizliğimden değil, servis organizasyonuyla ilgili yaşanan bir aksaklığın ardından gelişen iletişim sorunlarından kaynaklanmıştır. Bu olayın sonucunda tarafıma disiplinsiz ve sorumsuz yakıştırması yapılmış olsa da bunu kabul etmiyorum."

Bugüne kadar yer aldığı projelerde çalışma disiplinine önem verdiğini söyleyen Aslan, ekip arkadaşlarına ve işine her zaman saygıyla yaklaştığını vurguladı.

"YAPTIĞIM İŞLE ANILMAYI TERCİH EDİYORUM"

Genç oyuncu, "Her yapımda zamanında sette bulunmaya, verilen görevleri eksiksiz yerine getirmeye ve profesyonel davranmaya özen gösterdim. Yaşanan tek bir organizasyon sorununun karakterimi ve çalışma anlayışımı yansıtan kalıcı bir etiket haline getirilmesini doğru bulmuyorum" ifadelerini kullandı.

Konunun daha fazla polemiğe dönüşmesini istemediğini belirten Eylül Aslan, kariyerine aynı ciddiyet ve profesyonellikle devam edeceğini, bundan sonraki projelerde yaptığı işle anılmayı tercih ettiğini söyledi.