Kanal D ekranlarında pazar akşamları yayınlanan ve kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Daha 17, sürükleyici anlatımıyla dikkat çekiyor. Yapımcılığını Pastel Film adına Yaşar İrvül ile Efe İrvül’ün üstlendiği, başrollerinde Nesrin Cavadzade ve Çağan Efe Ak’ın yer aldığı dizi, kadrosuna katılan yeni isimlerle heyecanı artıracak.

Çocukluk yıllarını yetiştirme yurdunda geçiren Aras’ın geçmişin sırları ve Akkayalar ailesiyle yüzleşmesini konu alan projede dengeleri değiştirecek bir karakter daha izleyiciyle buluşacak.

AKKAYALAR AİLESİNİN YAKIN DOSTU OLARAK GELİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, daha önce yönetmen Selçuk Aydemir’in “Medeni Haller” filmindeki performansıyla dikkat çeken Emir Sarıhan, dizide “Doğukan” karakterini canlandıracak.

Üniversite öğrencisi olan Doğukan, ailenin yakın dostlarından birinin oğlu olarak hikâyeye dahil olacak.

EMİR SARIHAN KİMDİR?

Emir Sarıhan, 23 yaşında, İstanbul doğumludur. Çocukluk yıllarından itibaren sahneye, görünür olmaya ve kendini ifade etmeye duyduğu tutkuyla ilerleyen Sarıhan, bu enerjisini ilk olarak katıldığı spor müsabakalarında ortaya koymuştur.

Aldığı eğitimlerle birlikte kariyer hedefini oyunculuk alanında şekillendiren Emir Sarıhan, disiplinli çalışmaları ve kendini geliştirme arzusu ile sanat yolculuğuna devam etmektedir. Mister Türkiye platformunu, hayallerini gerçekleştirme yolunda önemli bir adım ve kendini ifade edebileceği güçlü bir sahne olarak görmektedir.

Yeni deneyimler ve başarılarla dolu bir kariyer yolculuğunun ilk adımlarını atarken, bu süreçte kendisine destek olan herkese teşekkürlerini sunmaktadır. Emir Sarıhan, sahnede yeni hikâyeler ve güçlü bir enerjiyle izleyicilerle buluşmayı hedeflemektedir.