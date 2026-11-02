1 Kasım 2026 Pazar gününün reyting sonuçları açıklandı. TRT 1'de Teşkilat, Show TV'de Ömür Usta, Kanal D'de Daha 17 izleyici karşısına çıkarken ATV'de Kim Milyoner Olmak İster?, TV8'de ise MasterChef Türkiye yayınlandı. Yapımların Total, AB ve ABC1 gruplarındaki performansları belli oldu.

1 KASIM 2026 TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

Total kategorisinde Daha 17 birinci sıraya yerleşti. Ömür Usta ikinci, Teşkilat ise üçüncü oldu.





AB REYTİNG SONUÇLARI

AB grubunda zirvenin sahibi Ömür Usta oldu. Daha 17 ikinci sırada yer alırken Daha 17'nin özeti üçüncü sıraya yerleşti.

ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

ABC1 kategorisinde de Ömür Usta ilk sıradaki yerini aldı. Daha 17 ikinci, Teşkilat üçüncü oldu.