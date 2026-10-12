MAYIS AYINDA EVLENMİŞTİ

Nesrin Cavadzade, 4 Mayıs'ta Kadir Taner Uçar ile Bodrum'da düzenlenen sürpriz bir nikâh töreniyle evlenmişti. Evlilik teklifinden yalnızca bir ay sonra nikâh masasına oturduklarını açıklayan oyuncu, düğünlerini ise daha sonraki bir tarihte yapacaklarını belirtmişti.