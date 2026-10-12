Oyuncu Nesrin Cavadzade, yaz sezonu sona ermesine rağmen Bodrum'dan ayrılmadı. Dizi çekimleri nedeniyle bir süredir ilçede bulunan 44 yaşındaki oyuncu, iş temposunun arasında güneşli havanın tadını çıkarmaya devam ediyor. Cavadzade'nin sosyal medya paylaşımı da takipçilerinin ilgisini çekti.
“YAZ BİTTİ SÖZDE”
Siyah bikinisiyle objektif karşısına geçen Nesrin Cavadzade, fotoğraflarını sosyal medya hesabından art arda paylaştı. Fit görünümüyle öne çıkan oyuncu, karelerine “Yaz bitti sözde” notunu düştü.
Bodrum'daki güneşli günlerin tadını çıkarmayı sürdüren Cavadzade'nin paylaşımı, yaz mevsimine veda etmek istemediğini ortaya koydu.
MAYIS AYINDA EVLENMİŞTİ
Nesrin Cavadzade, 4 Mayıs'ta Kadir Taner Uçar ile Bodrum'da düzenlenen sürpriz bir nikâh töreniyle evlenmişti. Evlilik teklifinden yalnızca bir ay sonra nikâh masasına oturduklarını açıklayan oyuncu, düğünlerini ise daha sonraki bir tarihte yapacaklarını belirtmişti.
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