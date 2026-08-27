Ekranların sevilen oyuncularından Dilara Aksüyek, oyunculuk kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme gelmeye devam ediyor.
“Daha 17” dizisinde hayat verdiği Nuray karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkan Aksüyek, güneşli havanın ve denizin keyfini çıkardı. Ünlü oyuncu, tatilinden renkli kareleri 804 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştı.
“ÇİVİLEME DENİZE ATLAMA”
Aksüyek, paylaşımına “Giriş, gelişme ve sonucunda çivileme denize atlama” notunu düştü. Oyuncunun denize atladığı anları da takipçileriyle paylaşması büyük ilgi gördü.
Kısa sürede çok sayıda beğeni alan gönderinin yorum bölümünde hayranları Aksüyek'e övgü yağdırdı.
Paylaşımın altına, “Çok güzelsin”, “Yaz kraliçesi” ve “Çok zarifsiniz” gibi yorumlar yapıldı.