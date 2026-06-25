NESRİN CAVADZADE'DEN BALAYI POZLARI
Oyuncu Nesrin Cavadzade, özel hayatıyla gündem olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Kadir Taner Uçar ile sade bir törenle dünyaevine giren Daha 17'nin Şebnem'i bu kez balayı tatilinden yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.
NESRİN CAVADZADE VE EŞİNİN BALAYI POZLARI
Cavadzade'nin eşiyle birlikte verdiği romantik pozlar, takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
Son dönemde hem kariyeri hem de özel hayatıyla magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Nesrin Cavadzade, evlilik haberinin ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeyi sürdürüyor.
Ünlü oyuncu, geçtiğimiz haftalarda Kadir Taner Uçar ile gözlerden uzak bir törenle evlenmişti. Çiftin nikâh haberi magazin kulislerinde sürpriz olarak değerlendirilirken, Cavadzade evlilik haberini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla duyurmuştu.
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Nikâh töreninden paylaştığı kareler ve nikâh cüzdanıyla verdiği poz kısa sürede gündem olurken, takipçilerinden binlerce tebrik mesajı gelmişti. Özellikle sade ve doğal görüntüleri sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.
Evliliğin ardından balayına çıkan çift, tatillerini gözlerden uzak geçirmeyi tercih etti. Ancak Nesrin Cavadzade, takipçilerini de unutmadı. Ünlü oyuncu, balayı tatilinden yeni kareleri sosyal medya hesabında paylaşarak mutluluğunu takipçileriyle paylaştı.
Paylaşılan fotoğraflarda çiftin samimi ve romantik anları dikkat çekti. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan kareler, sosyal medya kullanıcılarının da ilgisini çekti. Takipçileri, yeni evli çiftin mutluluğuna ortak olurken paylaşımlara çok sayıda olumlu yorum yaptı.
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