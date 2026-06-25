NESRİN CAVADZADE'DEN BALAYI POZLARI

Oyuncu Nesrin Cavadzade, özel hayatıyla gündem olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Kadir Taner Uçar ile sade bir törenle dünyaevine giren Daha 17'nin Şebnem'i bu kez balayı tatilinden yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.