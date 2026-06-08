Daha 17" dizisindeki performansıyla adından söz ettiren genç oyuncu Ata Yaşat, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Yaşat'ın son fotoğrafları kısa sürede on binlerce beğeni alırken, paylaşımına yüzlerce yorum yapıldı.

Dizide Nesrin Cavadzade ile anne-oğulu canlandıran Ata Yaşat'ın paylaşımı, takipçileri kadar ünlü isimlerin de dikkatini çekti. Dilara Aksüyek, Ceren Ayruk ve Çağdaş Onur Öztürk gibi isimler genç oyuncunun paylaşımına yorum bıraktı.







Ata Yaşat, "Daha 17" dizisinde hayat verdiği Teoman karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkıyor. Teoman; zenginlik içinde büyümüş, kaybetmeye tahammülü olmayan, güçlü görünmeye çalışan ancak iç dünyasında onay arayışı yaşayan bir genç olarak öne çıkıyor. Karakterin manipülatif ve tehlikeli yönleri de hikâyenin dikkat çeken unsurları arasında yer alıyor.





Ata Yaşat kimdir?

30 Ağustos 2002'de Ankara'da dünyaya gelen Ata Yaşat, genç yaşta oyunculuk kariyerine adım attı. Televizyon ve dijital platform projelerinde rol alan oyuncu, özellikle "Sadakatsiz", "Hayata Beş Kala" ve son olarak "Daha 17" yapımlarıyla geniş kitleler tarafından tanındı.

Genç kuşağın dikkat çeken oyuncuları arasında gösterilen Yaşat, son dönemde hem performansı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.