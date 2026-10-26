Kanal D ekranlarında yayınlanan Daha 17 dizisinin son bölümünde yaşanan olaylar, Teoman Akkaya karakterinin hikâyesini merak konusu haline getirdi. Şebnem’in oğlunu korumak için attığı adımlar sırasında Teoman ve Aras’ın denize atılması büyük gerilim yarattı. Peki, Teoman öldü mü, Ata Yaşat Daha 17’den ayrılıyor mu?

Daha 17’nin 22. bölümünde Teoman ve Aras bayıltılarak denize atıldı. İki kardeşin ölüme terk edildiği olayda Aras, kardeşini kurtarmayı başardı.

Bölümde yaşananların ardından Teoman’ın öldüğü yönündeki soru işaretleri de yanıt buldu. Aktarılan bölüm bilgilerine göre Teoman hayatta kaldı ve karakterin hikâyesi sona ermedi.

ATA YAŞAT DAHA 17’DEN AYRILIYOR MU?

Teoman’ın kurtulmasıyla karakterin hikâyesi devam ederken, Ata Yaşat’ın dizideki geleceği merak edilmeye başlandı. Teoman Akkaya karakterine hayat veren oyuncunun ilerleyen bölümlerde dizide yer alıp almayacağına ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

ATA YAŞAT KİMDİR?

30 Ağustos 2002’de Ankara’da dünyaya gelen Ata Yaşat, oyunculuk kariyerine genç yaşlarda başladı. Sadakatsiz ve Hayata Beş Kala gibi yapımlarda rol alan oyuncu, 2026 yılında Kanal D’de yayınlanan Daha 17 dizisinde Teoman Akkaya karakterini canlandırıyor.