Edirne’de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yaklaşık 2 yıldır görev yapan Özge Yaylagül Gökçe, dün saat 16.30’da başladığı nöbeti sırasında saat 21.30 sıralarında kendini kötü hissettiğini söyleyerek bir odada dinlenmek istedi. Arkadaşlarının serum takarak gözetim altına aldığı Gökçe, gece boyunca belirli aralıklarla kontrol edildi.
1,5 SAAT SONRA HAYATINI KAYBETTİ
Sabah saatlerinde yapılan kontrolde morardığı fark edilen genç hemşireye hemen müdahale edildi. Acil serviste yaklaşık 1,5 saat süren tüm müdahalelere rağmen Özge Yaylagül Gökçe kurtarılamadı.
Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen hemşirenin kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.