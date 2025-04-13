Moda dünyasının yükselen yıldızı Lucy Markovic, 27 yaşında beklenmedik bir şekilde hayatını kaybetti. Kariyerine “Avustralya'nın Gelecek Modeli” yarışmasında başlayan ve ardından Givenchy ile Versace gibi lüks markalarla çalışan Markovic’in ölümünü, çalıştığı modellik ajansı duyurdu.

Ajans, Markovic’in nadir görülen bir beyin hastalığıyla "cesurca mücadele ettiğini", ancak tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdiğini açıkladı. Ajans Markovic'i, 'moda dünyasında parlak bir ışık' olarak andı.

Lucy Markovic’in geçirdiği rahatsızlık, beyin arteriyovenöz malformasyonu (AVM) olarak biliniyor. Mayo Clinic’e göre bu durum, beynin içinde damarlar arasında düzensiz bağlantılar oluşmasına neden oluyor. AVM, kalp ve akciğerler arasında sağlıklı kan akışını bozabiliyor. Hastalığın neden ortaya çıktığı ise hala bilinmiyor.

Markovic'in ajansı, yaptığı açıklamada Markovic’in mizah anlayışına, sıcaklığına ve podyuma getirdiği enerjiye dikkat çekti.

Ajans,“Zarafeti, gücü ve güzelliği mesleğine taşıdı. Daha da önemlisi, podyuma kendisini; sıcaklığını, kahkahasını, ışığını getirdi.” diyerek modeli tasvir etti.

Bu alan zorunl

Markovic’in kız kardeşi Jelena Markovic de ölümü hakkında paylaşım yaptı. Instagram’da paylaştığı mesajda “Sana veda etmek, kalbimi sonsuz parçaya ayırdı” dedi.

Kız kardeşi Jelena, “Hayallerin hep çok yüksekteydi. Artık meleklerle birliktesin. Seni hep seveceğiz Lucy, sonsuza dek" diye yazdı.

Lucy Markovic, 2015 yılında 16 yaşındayken yarışmaya katıldığında, genç bir yetenek olarak öne çıktı. İlk kez podyuma çıktığı yarışmada birinci olmuştu. Sezon boyunca performansı istikrarlıydı. Elenme riski yalnızca iki kez yaşadı.

Yarışmadan sonra Markovic’in kariyeri hızla büyüdü. Armani, AllSaints, Cult Gaia ve Staud gibi markalarla çalıştı. Vogue Singapore, Vogue Korea ve Vanity Fair Italia’da yer aldı.

Bella Hadid ve Alex Consani gibi isimlerle birlikte kampanyalarda boy gösterdi. Hayatının son döneminde bir fitness uygulaması üzerinde çalışıyordu.