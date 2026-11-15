Arjantin futbolunun alt liglerinden Primera B'de yarı final bileti için oynanan Play-Off (Reducido) çeyrek final ilk maçında Comunicaciones ile Arsenal, Alfredo Ramos Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Büyük bir heyecana sahne olması beklenen kritik eşleşmenin henüz başlangıcında yaşanan akılalmaz bir kaleci hatası, maçın tüm önüne geçerek sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

Karşılaşmanın henüz 3. dakikası oynanırken "Postacılar" (Cartero) lakaplı Comunicaciones'in kalesini koruyan Ezequiel Bacher, futbol tarihine geçecek cinsten bir hataya imza attı. Pozisyon tamamen sıradan bir şekilde gelişirken ceza sahası içinde topu elleriyle kontrol eden Bacher, etrafında hiçbir rakip oyuncunun baskısı bulunmamasına rağmen oyunu başlatmak istediği sırada büyük bir talihsizlik yaşadı. Topu elinden çıkaracağı esnada akılalmaz bir hesaplama hatası yapan deneyimli eldiven, meşin yuvarlağı öne doğru göndermek yerine geriye, doğrudan kendi kalesine doğru fırlattı.

RAKİP FUTBOLCULAR BİLE İNANAMADI

Bacher'in elinden kaçan meşin yuvarlak, hem takım arkadaşlarının hem de tribündeki taraftarların şaşkın bakışları arasında yavaşça süzülerek kale çizgisini geçti. Yaşanan bu sıra dışı an karşısında sahadaki herkes adeta donup kalırken, Arsenal futbolcuları dahi bu beklenmedik ikramı ilk anda idrak etmekte zorlandı.

Konuk ekip oyuncuları, pozisyonun gol olarak geçerlilik kazandığını ve seride kendilerine hiç beklemedikleri bir avantaj getirdiğini anladıktan ancak birkaç saniye sonra gol sevinci yaşamaya başladı.

SEZONUN EN ÇOK KONUŞULAN HATASI OLDU

Yarı finale yükselme yolunda büyük önem taşıyan doğrudan eleme usulü mücadelenin seyrini bir anda değiştiren bu hata, Comunicaciones cephesinde büyük bir şok etkisi yarattı. Lig sıralamasındaki avantajını sahaya yansıtmaya çalışan Arsenal karşısında henüz maçın başında geriye düşen ev sahibi ekipte moral bozukluğu dikkat çekerken, Ezequiel Bacher'in bu talihsiz anı sosyal medyada milyonlarca kez izlenerek sezonun en çok konuşulan futbol kazalarından biri haline geldi.