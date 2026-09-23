1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor’da forma giyen Tolga Kalender, 25 yaşında hayatını kaybetti. Genç futbolcunun vefatının ardından özel hayatına ilişkin ayrıntılar da ortaya çıktı.
Kalender’in 31 Temmuz 2026 tarihinde Çiğdem Kalender ile evlendiği ve çiftin düğün gününden görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştığı öğrenildi.
DÜĞÜNÜNDEN YALNIZCA 7 HAFTA SONRA HAYATINI KAYBETTİ
17 Ağustos 2001 tarihinde Mersin’de dünyaya gelen Tolga Kalender, 23 Eylül 2026 tarihinde yaşamını yitirdi. Genç futbolcunun vefatından yaklaşık 7 hafta önce Çiğdem Kalender ile dünyaevine girdiği ortaya çıktı.
Kalender, düğün gününden yaptığı paylaşımda “31 Temmuz unutulmazlar arasına yazıldı!” ifadelerini kullanmıştı.
ÖNCE EVLİLİK TEKLİFİ, ARDINDAN NİŞAN
Tolga Kalender’in 17 Haziran 2025 tarihinde sevgilisi Çiğdem Kalender’e evlilik teklifi ettiği anlara ilişkin görüntüler de yeniden gündeme geldi.
Çift, 13 Ekim 2025 tarihinde ise aile arasında düzenlenen törenle nişanlanmıştı. Bu sürecin ardından genç çift, 31 Temmuz 2026’da düzenlenen düğünle hayatlarını birleştirmişti.
Günün Trend Haberleri
BANDIRMASPOR'DAN TOLGA KALENDER İÇİN TAZİYE MESAJI
Bandırmaspor, futbolcusu Tolga Kalender'in vefatının ardından bir taziye mesajı yayımladı. Kulüp açıklamasında genç futbolcunun ailesine, yakınlarına, takım arkadaşlarına ve Bandırmaspor camiasına başsağlığı dilekleri iletildi.
ADANA DEMİRSPOR’DAN TAZİYE MESAJI
Tolga Kalender’in eski kulüplerinden Adana Demirspor da genç futbolcunun vefatının ardından başsağlığı mesajı yayımladı. Kulüp, Kalender’in formasıyla verdiği mücadele ve emeğinin unutulmayacağını belirtti.
Kalender, kariyerinin son bölümünde 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor’da forma giyiyordu.
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