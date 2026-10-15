Ulaşıma açılması beklenen köprüde çalışmalar sürerken görülen çatlaklar, inşaatın güvenliğine ilişkin soru işaretlerini artırdı. Vatandaşlar, kullanılan malzemelerin kalitesinin incelenmesini ve köprünün bağımsız uzmanlar tarafından denetlenmesini istedi.

4 AY ÖNCE BAŞLAYAN İNŞAATTA ÇATLAKLAR OLUŞTU

Chandpur bölgesine bağlı Matlab belediyesinde, Bardia Pazarı yakınlarındaki eski bir menfezin yerine yaklaşık 30 metre uzunluğunda yeni bir köprü inşa edilmeye başlandı. Dört ay önce başlayan çalışmalar henüz tamamlanmadan köprünün çeşitli noktalarında çatlaklar oluştu.

Her iki tarafına bağlantı yolları da yapılması planlanan projenin maliyeti yaklaşık 22 milyon Bangladeş takası olarak açıklandı.

Ancak çalışmalar henüz tamamlanmadan köprünün çeşitli bölümlerinde gözle görülür çatlaklar oluştu. Bölge sakinleri, yapının altından üst kısımlarına kadar uzanan hasarlar bulunduğunu öne sürdü.

Bölge sakinleri, inşaatın başlangıcından itibaren kalitesiz malzeme kullanıldığını ve çeşitli usulsüzlükler yaşandığını iddia etti.

MÜTEAHHİT İDDİALARI REDDETTİ

Bölge halkı, köprünün bu haliyle tamamlanması durumunda kısa sürede tehlikeli bir yapıya dönüşebileceğinden endişe ediyor. Vatandaşlar, olası bir kazanın önüne geçilmesi için yetkililerin harekete geçmesini talep etti.

İnşaatı üstlenen müteahhit ise kalitesiz malzeme kullanıldığı yönündeki suçlamaları reddederek çalışmaların standartlara uygun yürütüldüğünü savunuyor.

Projeyi denetlemekle görevli belediye mühendisi Ferdous Ahmed konuyla ilgili açıklama yapmazken vatandaşlar, çatlakların nedeninin belirlenmesi için bağımsız bir teknik inceleme komisyonu kurulmasını istedi.

Köprüdeki hasarın yapısal güvenliği ne ölçüde etkilediği ise henüz kesinleşmedi.