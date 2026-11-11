TRT 1 ekranlarında yayınlanması planlanan, Bozdağ Film imzalı “Yörük Kızı” dizisinde hazırlıklar askıya alındı. Diğer adı “Güneş'li Günler” olan yapımda Mina Demirtaş, Onur Seyit Yaran, Perihan Savaş, Olgun Şimşek, Uğur Aslan ve Cem Bender gibi oyuncular bir araya gelecekti. Okuma ve kostüm provaları devam eden dizinin yarın yapılması planlanan tüm çalışmaları iptal edildi.

REKLAM KRİZİ BÜTÇELERİ DEĞİŞTİRDİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; hazırlıkların durdurulmasının arkasında televizyon sektöründe yaşanan reklam krizi nedeniyle dizilere ayrılan bütçelerin yeniden düzenlenmesi olduğu öğrenildi.

Kanal ile yapım şirketi arasında yapılan görüşmelerin ardından dizinin yeni belirlenen bütçeyle çekilip çekilmeyeceğine karar verilecek. Bu süreçte “Yörük Kızı”nın hazırlıkları şimdilik durduruldu.

Dizinin çekimlerine devam edilip edilmeyeceği, bütçe görüşmelerinin ardından netlik kazanacak.