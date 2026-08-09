Rusya’nın enerji şirketi Rosatom, Mersin’deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ni bitirmeden paylarını satışa çıkaracak.

Rus gazetesi Izvestia’ya konuşan adı açıklanmayan bir Rosatom yetkilisi, şirketin Akkuyu’daki yüzde 49’luk payını satmak için görüşmeler yaptığını doğruladı.

KÖRFEZ ÜLKELERİ

Haberde hangi şirketlerle görüşüldüğüne ilişkin bilgi verilmedi. Ancak Rosatom yetkilisi yüzde 49’luk hissenin tek bir şirkete veya birkaç şirketin olduğu bir paket haline satılabileceğini söyledi.

Daha önce Akkuyu’da Rusya’nın satmayı düşündüğü pay için Elektrik Üretim AŞ ile Körfez fonlarıyla görüşüldüğü belirtilmişti.

Haberde görüşlerine yer verilen siyaset bilimci Kerim Khas, Rus şirketinin Akkuyu’yu yıllardır bitirememesine rağmen Türk tarafının 16 yıldır finansal yükümlülükleri üstlenmemesinden yakındı.

60 YIL UZAYABİLİR

Izvestia haberinde Akkuyu’nun maliyetinin 25 milyar dolara yaklaştığını ve 60 yıllık işletme ömrünün uzatılabileceğini ifade etti. Türkiye ve Rusya’nın yakın ilişkilerine dikkat çekmek için 2022-2023 tarihlerinde BOTAŞ’ın 4 milyar dolarlık doğalgaz ödemesinin ertelendiği hatırlatıldı.

YENİ Partili Deniz Yavuzyılmaz ise Ruslara 9.8 milyar dolar teşvik verildiğini, Rusların toplam 180 milyar dolar kâr edeceğini belirtiyor.

Sene sonu devreye alınması planlanıyor

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin inşa edilmesi üzerine 12 Mayıs 2010 tarihinde Türkiye ile Rusya arasında işbirliği anlaşması imzalandı. Mersin’in Gülnar ilçesinde Büyükeceli yerleşimi yakınlarındaki sahada yer alan projede inşaat çalışmaları 2013 yılında başladı.

2018 yılında birinci güç ünitesinin inşaat lisansı alındı ve ilk beton döküldü. İlk ünitenin 2026 yılı sonuna kadar devreye alınarak elektrik üretimine başlaması planlanıyor. Yapılacak 4 ünitenin tamamının bitişi ve devreye girmesi için 2028 yılı hedefleniyor.

Elektrik ihtiyacının %10’unu karşılayacak

Akkuyu Nükleer Güç Santrali, Türkiye’nin enerji ihtiyacını karşılamak, dışa bağımlılığını azaltmak ve karbon emisyonunu düşürmek amacıyla inşa edildiği belirtiliyor. Projeyle Türkiye’nin toplam elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10’unu tek başına karşılaması bekleniyor. Tesisle ilgili çevresel (nükleer atıkların akıbeti), ekolojik (deniz suyu kullanımı), güvenlik (deprem bölgesinde bulunması) ve kaza riskleri de yer alıyor.