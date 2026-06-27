Bahçenizden taze meyve toplamanın keyfi hiçbir şeyle kıyaslanamaz, ancak bol ve kaliteli bir hasat elde etmenin yolu, doğru zamanda doğru budamayı yapmaktan geçiyor. Yeni büyümeyi teşvik eden kış budamasının aksine, yaz budaması aşırı büyümeyi yavaşlatıyor, güneş ışığının alt dallara ulaşmasını sağlıyor ve enerjiyi doğrudan meyve üretimine odaklıyor.

Uzmanlar, özellikle kiraz, kayısı, şeftali ve erik gibi çekirdekli meyveler ile elma ve armut gibi çekirdeksiz meyveler için yaz budamasının kritik önemde olduğunu vurguluyor. Yaz ortasında yapılan budama, sıcak ve kuru hava sayesinde yaraların hızla kapanmasını sağlayarak hastalık riskini de minimuma indiriyor.

Şeftali

Şeftali ağaçlarında yaz sonlarında, hasattan hemen sonra yapılacak budama ağacın formunu korumak için idealdir. Elmore Roots Meyve Ağacı Fidanlığı'nın sahibi David Fried, yaz budamasının ilkbahara kıyasla daha az kontrolsüz büyümeye yol açtığını belirtiyor.

"Su sürgünleri" olarak bilinen, meyve vermeyen güçlü dikey sürgünler mutlaka çıkarılmalıdır. Birbirini kesen veya içeri doğru büyüyen dallar temizlenerek güneş ışığının doğrudan meyve salkımlarına ulaşması sağlanmalıdır.

Armut

Armut ağaçları için asıl budama zamanı kış sonu olsa da, yaz aylarında yapılacak hafif dokunuşlar meyve kalitesini doğrudan etkiler. Stark Bro's Nurseries uzmanı Katie Brines, yapraklı sürgünleri yazın budayarak armutları daha fazla güneş ışığına maruz bırakabileceğinizi, bunun da meyvenin boyutunu, tatlılığını ve rengini iyileştireceğini söylüyor.

Dikey su sürgünlerini ve kök filizlerini temizleyin. Unutmayın, bu dönemde ağaç tacının en fazla %20'sini kesmelisiniz; ağır budamalar ağaç uykudayken yapılmalıdır.

Elma

Olgun elma ağaçları yaz budamasından büyük fayda görür. Yazın yapılan budamalarda istenmeyen sürgünlerin yeniden çıkma olasılığı çok daha düşüktür. Bu sayede ağacın enerjisi çalınmaz ve ertesi baharda çiçek gelişimi teşvik edilir.

Yeni ve güçlü dik sürgünleri, gövdenin tabanındaki üç yaprak üstünden keserek çıkarın. Ağacın merkezine ışık girmesi için yoğun kümeleri seyreltin.

Kiraz

Kirazların o eşsiz tatlı-ekşi lezzetini korumak ve meyve üretimini artırmak için yaz budaması şarttır. Kiraz ağaçları, meyveler toplandıktan hemen sonra, yani yaz ortasından sonuna doğru budanmalıdır.

Ölü, hasarlı veya çapraz dalları çıkarın; dik sürgünleri yaklaşık 3-4 yaprağa kadar kısaltın. Ağacın orta kısmını incelterek hava akışını artırın, ancak büyük yapısal kesimler için ilkbaharı bekleyin.

Kayısı

Kayısı gibi çekirdekli meyveler, kışın nemli havada budandıklarında ölümcül mantar hastalıklarına karşı savunmasız kalır. Kuru yaz aylarında budama yapmak ise bu enfeksiyon riskini neredeyse sıfıra indirir.

Çapraz veya aşırı kalabalık dalları budayarak hava akışını iyileştirin. Özellikle genç kayısı ağaçlarını yazın budamak, onlara doğru şekli vermek için harika bir fırsattır.

Erik

Erik ağaçlarında yaz budamasına dikkatli ve hafif yaklaşılmalıdır. Ağır yaz budaması büyümeyi engelleyebilir ve gelecek yılın mahsulünü olumsuz etkileyebilir. Budama için en ideal zaman meyve hasadının hemen sonrasıdır.

Ağacın enerjisini meyveye yönlendirmek için sadece dikey olarak büyüyen güçlü sürgünleri kesin. Bu sayede ağacınız güçlü ve açık bir yapıya kavuşur.

İncir

Yaz aylarında doğru budama isteyen bir diğer önemli meyve ise incirdir (Malus carica değil, Ficus carica). İncir ağaçlarında yaz ortasında yapılacak hafif seyreltmeler, ağacın enerjisini olgunlaşmakta olan ana mahsule vermesini sağlar ve meyvelerin çok daha hızlı tatlanmasına yardımcı olur.

Ağacın alt tabanından çıkan ve "obur dal" olarak adlandırılan kök sürgünlerini tamamen temizleyin. Ayrıca ağacın iç kısmında kalan, güneş ışığını engelleyen ve hava akışını kesen sıkışık yapraklı dalları hafifçe seyreltin. Bu işlem, sonbahar hasadındaki incirlerin hem daha iri hem de daha ballı olmasını sağlayacaktır.